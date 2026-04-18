शाम के वक्त भूख लगने पर खाएं ये 5 स्नैक्स, वजन बढ़ने की नहीं होगी चिंता

शाम होते ही चाय या कॉफी के साथ स्नैक्स खाने का मन करता ही है। खासकर जब आप कुछ देख रहे हों या बाहर निकले हों तो अस्वास्थ्यकर स्नैक्स खा ही लेते हैं। इस दौरान पौष्टिक स्नैक्स चुनना बेहतर होता है, ताकि आपका पेट भी भर जाए और वजन भी न बढ़े। अगर आप चाहें तो अपने पसंदीदा स्नैक्स को बिना छोड़े कुछ सेहतमंद विकल्प आजमा सकते हैं। आइए आपको 5 सेहतमंद स्नैक्स के विकल्प बताते हैं।

#1 पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप घर पर भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मकई के दानों को भूनकर उसमें नमक मिलाना होता है। इस स्नैक्स में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो पेट को भरने का काम करती है और आपको ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होती। इसके अलावा पॉपकॉर्न में खास पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे आप अपने पसंद के मसाले डालकर भी बना सकते हैं।

#2 मखाना मखाना एक सेहतमंद स्नैक है, जिसे आप घर पर आसानी से भूनकर खा सकते हैं। यह फाइबर, प्रोटीन और खास पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसके लिए पहले मखानों को थोड़ा भून लें, फिर इसमें थोड़ा नमक और कुछ मसाले मिलाएं। इस स्नैक में खास प्रोटीन होती है, जो शरीर में धीरे-धीरे अवशोषित होती है। इससे शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा मिलती रहती है। इसे आप अपने पसंद के मसाले डालकर भी बना सकते हैं।

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#3 खजूर खजूर एक मीठा और सेहतमंद स्नैक है, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं। यह फाइबर, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत होता है। खजूर में प्राकृतिक मिठास होती है, जो आपको ऊर्जा देती है और भूख को शांत करती है। इसके अलावा खजूर में खास पोषक तत्व भी होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे आप अकेले या सूखे मेवों के मिश्रण में खा सकते हैं।

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#4 नारियल का पानी नारियल का पानी एक ताजगी भरा पेय है, जो आपको तुरंत ऊर्जा देता है। यह प्राकृतिक तत्वों से भरपूर होता है, जो आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं। नारियल का पानी पीने से आपकी प्यास बुझती है और आपको ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होती। इसके अलावा इसमें कम कैलोरी होती हैं, जो वजन नियंत्रित करने में मददगार होते हैं। इसे आप गर्मियों में ठंडा करके भी पी सकते हैं।