बच्चों के दूध में स्वाद बढ़ाने के लिए बनाएं ये 5 सेहतमंद पाउडर, होते हैं पौष्टिक

बादाम का पाउडर बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। इसे बनाने के लिए बादाम को रातभर पानी में भिगो दें, फिर अगली सुबह इन्हें छीलकर मिक्सी में पीस लें।

इस पाउडर को आप दूध में मिलाकर दे सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि बच्चों के लिए फायदेमंद भी है।

आप चाहें तो इसमें अन्य मेवे भी मिला सकते हैं, ताकि इसका पोषण मूल्य बढ़ जाए।