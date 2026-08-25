बच्चों के दूध में स्वाद बढ़ाने के लिए बनाएं ये 5 सेहतमंद पाउडर, होते हैं पौष्टिक
क्या है खबर?
बच्चों को दूध पीने में अक्सर झिझक होती है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा-सा स्वाद वाला पाउडर डाला जाए तो उनका दूध पीने का मन करता है। आप घर पर ही कुछ ऐसे स्वादिष्ट पाउडर बना सकते हैं, जो न केवल बच्चों को पसंद आएंगे, बल्कि उनकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होंगे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सेहतमंद पाउडर की रेसिपी बताते हैं, जिनको आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
#1
इलायची पाउडर
इलायची का पाउडर न केवल दूध का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व बच्चों के पेट को भी मजबूत बनाते हैं। इसे बनाने के लिए ढेर सारी हरी इलायची को हल्की आंच पर थोड़ा भून लें, फिर इन्हें मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें।
इस पाउडर को आप दूध में मिलाकर दे सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि बच्चों के लिए फायदेमंद भी है।
इसमें केसर भी मिलाया जा सकता है।
#2
केसर का पाउडर
केसर का पाउडर दूध में एक खास खुशबू और रंग जोड़ता है, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसे बनाने के लिए केसर के धागों को पानी में भिगो दें, ताकि वे नरम हो जाएं।
इसके बाद इन्हें मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को आप दूध में मिलाकर दे सकते हैं।
यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि बच्चों के लिए फायदेमंद भी है। इसमें प्राकृतिक मिठास मिलाने से स्वाद और बढ़ जाएगा।
#3
बादाम का पाउडर
बादाम का पाउडर बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। इसे बनाने के लिए बादाम को रातभर पानी में भिगो दें, फिर अगली सुबह इन्हें छीलकर मिक्सी में पीस लें।
इस पाउडर को आप दूध में मिलाकर दे सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि बच्चों के लिए फायदेमंद भी है।
आप चाहें तो इसमें अन्य मेवे भी मिला सकते हैं, ताकि इसका पोषण मूल्य बढ़ जाए।
#4
चॉकलेट पाउडर
अगर आपके बच्चे को चॉकलेट का स्वाद पसंद आता है तो आप उसके लिए चॉकलेट पाउडर भी बना सकते हैं। इसके लिए ताजा कोको बीन्स को साफ करके पीसें और उसका पाउडर बना लें।
अब इसमें मिठास बढ़ाने के लिए इसमें दूध का पाउडर और पिसा हुआ गुड़ भी शामिल कर दें। आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और इसमें कोई रासायनिक तत्व भी नहीं होंगे।