फोन को स्क्रॉल करने की बजाय शाम में इन 5 आदतों को बनाएं हिस्सा

आजकल कई लोग शाम को अपने फोन को स्क्रॉल करते हैं और इससे आंखों पर बुरा असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त फोन के ज्यादा इस्तेमाल से नींद भी प्रभावित होती है। अगर आप भी फोन पर समय बिताना पसंद करते हैं तो अपनी शाम की दिनचर्या में कुछ ऐसी आदतें शामिल करनी चाहिए, जो सेहत को लाभ पहुंचाएं। आइए आज आपको कुछ ऐसी आदतें बताते हैं, जो शाम को फोन का कम इस्तेमाल करने पर मजबूर कर सकती हैं।

#1 कुछ देर टहलें या हल्का एक्सरसाइज करें शाम के समय कुछ देर टहलना या हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करना आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। दरअसल, शाम के समय टहलने या एक्सरसाइज करने से शरीर में रक्त का प्रवाह अच्छा होता है और शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। इसके अतिरिक्त इससे पाचन क्रिया भी ठीक रहती है। अगर आपको टहलने या एक्सरसाइज करने में कोई परेशानी है तो आप योग भी कर सकते हैं।

#2 परिवार के साथ समय बिताएं अगर आप शाम के समय अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताएंगे तो इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा और आप फोन पर समय बिताने से बच पाएंगे। परिवार के साथ समय बिताने से आप अपने तनाव और थकान को कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार के साथ समय बिताने से आपके रिश्ते भी मजबूत होते हैं। परिवार के साथ समय बिताने से आप अपने परिवार के सदस्यों के करीब भी आ जाते हैं।

#3 किताब पढ़ें शाम के समय किताब पढ़ना एक बेहतरीन आदत है। इससे आपका दिमाग शांत होता है और फोन पर समय बिताने की इच्छा कम होती है। किताबें पढ़ने से न केवल आपकी जानकारी बढ़ती है, बल्कि यह आपकी सोचने की क्षमता को भी सुधारती है। इसके अलावा किताबें पढ़ने से आपकी कल्पनाशीलता भी बढ़ती है और आप नए विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। किताबें पढ़ने से आप अपने ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं।

#4 ध्यान लगाएं शाम के समय ध्यान लगाना आंखों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ध्यान से न केवल आपका मानसिक तनाव कम होता है, बल्कि इससे आपकी आंखों की थकान भी दूर होती है। ध्यान लगाने से आपकी आंखों की मांसपेशियां आराम महसूस करती हैं और उनकी थकान कम होती है। इसके अलावा ध्यान से आपकी नींद भी बेहतर होती है, जिससे आंखों को आराम मिलता है और उनकी सेहत में सुधार होता है।