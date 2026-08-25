खांसी की दवा का अधिक सेवन कर सकता है बीमार, जानिए इससे जुड़े 5 जोखिम

खांसी की दवा का अधिक सेवन करने से नींद भी प्रभावित हो सकती है। दवा के कारण बेचैनी, सिरदर्द और चक्कर जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो नींद को प्रभावित करती हैं।

इसके अलावा दवा के कारण दिनभर सुस्ती भी हो सकती है। अगर आपको लगातार नींद न आने की समस्या हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि समय रहते समस्या का इलाज किया जा सके।

ज्यादा दवा लेने से ज्यादा नींद भी आ सकती है।