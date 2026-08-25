खांसी की दवा का अधिक सेवन कर सकता है बीमार, जानिए इससे जुड़े 5 जोखिम
क्या है खबर?
खांसी का इलाज करने के लिए डॉक्टर अक्सर खांसी की दवा लेने की सलाह देते हैं। हालांकि, इन दवाइयों का अधिक सेवन करने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसका कारण है कि खांसी की दवा में मौजूद रासायनिक तत्व और नशीले तत्व शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए आज हम आपको खांसी की दवा का अधिक सेवन करने से होने वाले जोखिमों के बारे में बताते हैं।
#1
सांस लेने में होती है दिक्कत
खांसी की दवा का अधिक सेवन करने से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसका कारण है कि दवा में मौजूद रासायनिक तत्व सांस की नली पर बुरा असर डाल सकते हैं।
इससे सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और दर्द जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। अगर आपको सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
यह समस्या गंभीर हो सकती है।
#2
नींद में पड़ता है खलल
खांसी की दवा का अधिक सेवन करने से नींद भी प्रभावित हो सकती है। दवा के कारण बेचैनी, सिरदर्द और चक्कर जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो नींद को प्रभावित करती हैं।
इसके अलावा दवा के कारण दिनभर सुस्ती भी हो सकती है। अगर आपको लगातार नींद न आने की समस्या हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि समय रहते समस्या का इलाज किया जा सके।
ज्यादा दवा लेने से ज्यादा नींद भी आ सकती है।
#3
लिवर पर पड़ सकता है बुरा असर
खांसी की दवा का अधिक सेवन लिवर को भी प्रभावित कर सकता है। इससे लिवर सूज सकता है और उसकी काम करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है।
इसके अलावा दवा के कारण लिवर में जलन भी हो सकती है। अगर आपको लिवर से जुड़ी कोई समस्या है तो खांसी की दवा का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।
इस दौरान लिवर की देखभाल बहुत जरूरी है।
#4
दिल की धड़कन हो सकती है अनियमित
खांसी की दवा का अधिक सेवन दिल की धड़कन को भी प्रभावित कर सकता है। इससे धड़कन तेज होना या फिर धीमी होना जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।
इसके अलावा दवा के कारण दिल में जलन भी हो सकती है। अगर आपको पहले से ही दिल की समस्या है तो खांसी की दवा का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।
दिल का स्वास्थ्य बनाए रखना जरूरी है।
#5
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है खतरनाक
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी खांसी की दवा का अधिक सेवन खतरनाक हो सकता है। इससे गर्भस्थ शिशु या फिर स्तनपान कराने वाले बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है।
इसके अलावा दवा के कारण गर्भवती महिला को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, इन महिलाओं को खांसी की दवा का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।
बच्चों और मां की सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।