शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है सी बकथॉर्न फल, जानिए इसके 5 मुख्य लाभ
क्या है खबर?
सी बकथॉर्न हिमालय में उगने वाला एक छोटा और नारंगी फल है, जिसे लेह बेरी या छरमा भी कहते हैं। यह फल अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है और विटामिन-C, एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा फैटी एसिड से समृद्ध होता है। इस फल को लोग डाइट का हिस्सा बनाते हैं या इसके तेल से त्वचा की देखभाल करते हैं। आज के लेख में हम आपको सी बकथॉर्न के मुख्य स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताएंगे।
#1
दिल के लिए फायदेमंद
अगर आप दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं तो अपनी डाइट में सी बकथॉर्न को जरूर शामिल करें। इसमें भरपूर मात्रा में फ्लेवोनोइड और ओमेगा-3, 6, 7, और 9 फैटी एसिड होते हैं। पामिटोलिक एसिड जैसा कम फलों में पाया जाने वाला ओमेगा-7 फैटी एसिड भी इस फल में मौजूद होता है। इसकी मदद से चयापचय मजबूत होता है, इंसुलिन संवेदनशीलता बेहतर होती है और सूजन भी कम हो जाती है।
#2
त्वचा में आता है निखार
सी बकथॉर्न को त्वचा की देखभाल वाली एक शक्तिशाली सामग्री माना जाता है, जो कई उत्पादों में शामिल होता है। यह विटामिन और कई तरह के फैटी एसिड की मात्रा के चलते त्वचा में प्राकृतिक निखार ले आता है। इस फल में गामा-लिनोलेनिक एसिड भी पाया जाता है, जो एक प्रकार का ओमेगा-6 फैटी एसिड है। यह रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद करता है और बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम कर देता है।
#3
प्रतिरक्षा होती है मजबूत
अगर आप सी बकथॉर्न का सेवन करते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सकती है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट आपकी कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं। ये मुक्त कण कैंसर, स्ट्रोक और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। इस फल को खाने से कई जानलेवा बीमारियों का खतरा कम हो सकता है और आपका शरीर उनसे लड़ने के काबिल बन सकता है।
#4
कैंसर थेरेपी का करता है समर्थन
कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, जिसका कोई इलाज अब तक खोजा नहीं गया है। हालांकि, सी बकथॉर्न को खान-पान में शामिल करने से आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। यह फल कैंसर थेरेपी का समर्थन कर सकता है। इसमें क्वेरसेटिन, कैम्फेरोल और आइसोरहैमनेटिन जैसे फ्लेवोनोइड पाए जाते हैं। ये कैंसर कोशिकाओं के साथ साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स पैदा करते हैं और उन्हें बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं। ऐसे में इसका सेवन करना लाभदायक साबित होता है।
#5
पाचन को करता है दुरुस्त
जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं, उन्हें भी सी बकथॉर्न खाने से फायदा हो सकता है। यह फल फाइबर का बेहतरीन स्त्रोत होता है, जो पेट साफ करने में मदद करता है। इसके तत्व गट बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे खाना पचाने में आसानी होती है। इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पेट की सूजन को कम कर सकते हैं। इसे खाने से आपको कब्ज, दस्त और एसिडिटी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा।