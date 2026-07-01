रोजाना कुछ मिनट रोइंग करने के फायदे

रोजाना कुछ मिनट रोइंग करने से मिल सकते हैं ये 5 स्वास्थ्य लाभ

लेखन अंजली 12:59 pm Jul 01, 202612:59 pm

क्या है खबर?

रोइंग एक बेहतरीन व्यायाम है। यह न केवल शरीर को ताकत देती है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है। रोइंग करने से पूरे शरीर की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और कैलोरी जलती है। इसके अलावा यह दिल को स्वस्थ रखने में मदद करती है। अगर आप नियमित रूप से रोइंग करते हैं तो इससे आपका शरीर तंदुरुस्त और मजबूत बना रहता है। आइए जानते हैं कि रोइंग करने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।