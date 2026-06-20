डाइट में शामिल करें जुजुबे फल, इससे मिल सकते हैं कई फायदे 

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रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी जुजुबे का सेवन लाभकारी होता है। इसमें विटामिन-C और अन्य जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। यह फल शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इसके नियमित सेवन से आप स्वस्थ रहते हैं और आसानी से मौसमी बीमारियों का सामना कर सकते हैं। जुजुबे का सेवन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक साबित हो सकता है।