लोक नृत्य मनोरंजन के साथ दे सकता है कई स्वास्थ्य लाभ, जानिए कैसे

भारत में कई तरह के लोक नृत्य की परंपरा है। यह नृत्य न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। लोक नृत्य करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और मन भी शांत रहता है। आइए आपको पांच ऐसे लोक नृत्य के बारे में बताते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।

#1 गुमर (राजस्थान) राजस्थान का गुमर नृत्य बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है, जिसे महिलाएं करती हैं। इस नृत्य में महिलाएं रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर गोल-गोल घूमते हुए नाचती हैं। यह नृत्य देखने में अच्छा लगता है और इसे करने से हाथों और कंधों की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। इसके अलावा इस नृत्य से शरीर में लचीलापन भी आता है और मन को शांति मिलती है।

#2 भांगड़ा (पंजाब) पंजाब का भांगड़ा नृत्य बहुत ही जोश और ऊर्जा से भरा होता है, जिसे पुरुष करते हैं। इस नृत्य में लोग तेज संगीत पर थिरकते हुए ढोल की धुन पर नाचते हैं। यह नृत्य शरीर को ताकतवर बनाने में मदद करता है और सहनशक्ति को बढ़ाता है। इसके अलावा भांगड़ा करने से मन खुश रहता है और तनाव कम होता है, जिससे मानसिक सेहत में सुधार होता है।

#3 गरबा (गुजरात) गुजरात का गरबा नृत्य नवरात्रि के समय किया जाता है, जिसमें महिलाएं रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर गोल घेरे में घूमते हुए नाचती हैं। यह नृत्य पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। गरबा करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और मन को शांति मिलती है। यह नृत्य सामाजिक मेलजोल बढ़ाने का भी एक अच्छा तरीका है।

#4 काठी नृत्य (मध्य प्रदेश) मध्य प्रेदश का काठी नृत्य एक पारंपरिक धार्मिक नृत्य है, जिसे पुरुष करते हैं। इस नृत्य में लोग विभिन्न चीजों का उपयोग करके युद्ध कौशल दिखाते हैं। यह नृत्य शरीर को ताकतवर बनाने में मदद करता है और सहनशक्ति को बढ़ाता है। इसके अलावा काठी करने से मन को शांति मिलती है और तनाव कम होता है, जिससे मानसिक सेहत में सुधार होता है।