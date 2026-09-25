क्विंस से मिलने वाले फायदे

सेब की तरह दिखने वाला फल है क्विंस, जानिए इसके सेवन से मिलने वाले 5 फायदे

लेखन सयाली 03:24 pm Sep 25, 202603:24 pm

क्या है खबर?

क्विंस का फल सेब की तरह दिखता है, लेकिन इसका स्वाद खट्टा होता है। इसका कारण है कि यह एक खास प्रकार के एसिड से भरपूर होता है। भारत में क्विंस की खेती मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में की जाती है। क्विंस की तासीर ठंडी होती है, लेकिन इसका सेवन कच्चा करने से गला खराब हो सकता है। आइए आज आपको क्विंस के सेवन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताते हैं।