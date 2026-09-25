सेब की तरह दिखने वाला फल है क्विंस, जानिए इसके सेवन से मिलने वाले 5 फायदे
क्या है खबर?
क्विंस का फल सेब की तरह दिखता है, लेकिन इसका स्वाद खट्टा होता है। इसका कारण है कि यह एक खास प्रकार के एसिड से भरपूर होता है। भारत में क्विंस की खेती मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में की जाती है। क्विंस की तासीर ठंडी होती है, लेकिन इसका सेवन कच्चा करने से गला खराब हो सकता है। आइए आज आपको क्विंस के सेवन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताते हैं।
#1
पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में है सहायक
क्विंस का सेवन पाचन क्रिया के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसका कारण है कि इसमें एक खास प्रकार का फाइबर होता है।
यह फाइबर शरीर में गैस्ट्रिक एसिड के स्राव को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है। इसके अलावा यह कब्ज की समस्या को दूर कर आंत को स्वस्थ रख सकता है।
इसे खान-पान का हिस्सा बनाने से आपका पेट देर तक भरा रहेगा।
#2
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में है प्रभावी
क्विंस का सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। इसका कारण है कि क्विंस में विटामिन-C होता है, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूती देने के साथ ही शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में भी मदद करता है।
इसके अलावा यह विटामिन शरीर में मौजूद आयरन को अवशोषित करने में भी सहायक हो सकता है। आपको इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए।
#3
रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक
रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी क्विंस मदद कर सकता है। इसका कारण है कि क्विंस में ऐसे तत्व होते हैं, जो रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं।
अगर आपको रक्तचाप से संबंधित कोई समस्या है तो डॉक्टर की सलाह के बाद रोजाना सुबह खाली पेट एक क्विंस का सेवन करना शुरू कर सकते हैं।
हालांकि, इसे डाइट का हिस्सा बनाने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए।
#4
हृदय को स्वस्थ रखने में मददगार
क्विंस का सेवन हृदय के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। एक अध्ययन के अनुसार, क्विंस में ऐसे गुण होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा क्विंस में मौजूद गुण शरीर में तनाव और विषाक्त तत्वों के प्रभाव को कम करके हृदय रोग से बचाने में मदद कर सकते हैं।
#5
महिलाओं के लिए है लाभकारी
क्विंस महिलाओं के लिए भी लाभकारी हो सकता है। एक अध्ययन के अनुसार, यह फल महिलाओं में हार्मोन को संतुलित रखने में मदद कर सकता है।
यह हार्मोन महिलाओं में प्रजनन और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा क्विंस में मौजूद गुण हड्डियों से जुड़ी समस्याओं से बचाए रखने में भी मदद कर सकते हैं।
इसका स्वाद भी अच्छा होता है और इससे आप कई व्यंजन भी बना सकते हैं।