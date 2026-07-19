अनानास के छिलके की चाय के फायदे

अनानास के छिलके की चाय से करें अपने दिन की शुरुआत, मिलेंगे ये कमाल के फायदे

लेखन सयाली 10:12 am Jul 19, 202610:12 am

क्या है खबर?

आमतौर पर लोग अनानास के छिलकों को फेंक देते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि अनानास के छिलके का सेवन करने से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। अनानास के छिलके में विटामिन-C, पोटेशियम और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अनानास के छिलके की चाय पीने से कई रोगों से बचाव होता है और यह एक स्वादिष्ट पेय भी है। आइए इसके फायदे जानते हैं।