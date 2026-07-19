अनानास के छिलके की चाय से करें अपने दिन की शुरुआत, मिलेंगे ये कमाल के फायदे
क्या है खबर?
आमतौर पर लोग अनानास के छिलकों को फेंक देते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि अनानास के छिलके का सेवन करने से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। अनानास के छिलके में विटामिन-C, पोटेशियम और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अनानास के छिलके की चाय पीने से कई रोगों से बचाव होता है और यह एक स्वादिष्ट पेय भी है। आइए इसके फायदे जानते हैं।
#1
पाचन के लिए है फायदेमंद
अनानास के छिलके की चाय पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद खास तत्व 'ब्रोमेलिन' पाचन को सुधारने में मदद करता है।
यह खाने को पचाने में मदद करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। इसके अलावा यह चाय पेट की गैस और सूजन को भी कम करती है, जिससे पेट साफ रहता है और हल्का महसूस होता है।
नियमित रूप से इस चाय का सेवन करने से पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है।
#2
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक
अनानास के छिलके की चाय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मददगार होती है। इसमें मौजूद विटामिन-C शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत को मजबूत बनाता है।
नियमित रूप से इस चाय का सेवन करने से सर्दी-खांसी जैसी आम बीमारियों से बचाव होता है। इसके अलावा यह चाय शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है।
इस प्रकार अनानास के छिलके की चाय प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए फायदेमंद है।
#3
वजन घटाने में है मददगार
अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो अनानास के छिलके की चाय आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है।
इसमें मौजूद फाइबर पेट को भरा महसूस कराता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और आप कम खाते हैं। इसके अलावा यह चाय पाचन क्रिया को तेज करती है, जिससे शरीर में जली हुई कैलोरी की मात्रा बढ़ती है और वजन घटता है।
नियमित रूप से इसका सेवन करने से वजन घटाने में मदद मिलती है।
#4
दिल की सेहत के लिए है लाभदायक
अनानास के छिलके की चाय दिल की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है।
इसके अलावा यह चाय खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाकर अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है, जिससे रक्त का प्रवाह बेहतर होता है।
इस प्रकार अनानास के छिलके की चाय दिल के लिए फायदेमंद साबित होती है।
#5
त्वचा की देखभाल के लिए कारगर
अनानास के छिलके की चाय त्वचा की देखभाल में भी मददगार साबित होती है। इसमें मौजूद तत्व त्वचा को ताजगी देते हैं और झुर्रियों जैसी उम्र बढ़ने वाली समस्याओं से बचाव करते हैं।
आप चाहें तो इस चाय का उपयोग चेहरे पर लगाने के लिए भी कर सकते हैं। बस इसके लिए थोड़ा-सा छिलका लेकर उसे पीस लें और उसमें शहद मिलाकर फेस पैक बना लें।
इससे आपकी त्वचा खिल उठेगी।