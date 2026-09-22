खाना खाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकते हैं ये 5 नुकसान

खाना खाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। हम अक्सर सोशल मीडिया या फोन कॉल्स में इतना खो जाते हैं कि हम अपने खाने का आनंद नहीं ले पाते।

इससे हमारी मानसिक संतुष्टि पर असर पड़ सकता है और हम तनाव महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल पर ध्यान देने के कारण हम अपने खाने की गुणवत्ता और मात्रा पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है।