होली के बाद बालों का रूखापन दूर करने के लिए इस्तेमाल करें ये 5 हेयर मास्क 

होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, लेकिन जब रंग बालों में लग जाता है तो यह आपके बालों को रूखा और बेजान बना सकता है। रंग में मौजूद रसायन बालों की प्राकृतिक नमी छीन लेते हैं। इसलिए होली के बाद बालों को पोषण देना जरूरी है। आइए आज हम आपको पांच ऐसे हेयर मास्क की रेसिपी बताते हैं, जो बालों को निखारने के साथ-साथ उन्हें मुलायम और चमकदार बना सकते हैं।

#1 गुनगुने तेल और शहद का हेयर मास्क सामग्री: एक कप गुनगुना तेल और दो चम्मच शहद। हेयर मास्क बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: सबसे पहले एक कटोरे में गुनगुने तेल और शहद मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने पूरे सिर पर लगाएं। 30 मिनट के बाद अपने सिर को शैंपू से धो लें। फायदा: यह हेयर मास्क आपके बालों को गहराई से पोषण देगा और उन्हें मुलायम बनाएगा। इसके अलावा, इससे बालों में चमक भी बढ़ेगी।

#2 दही और नींबू का हेयर मास्क सामग्री: आधा कप दही और एक नींबू का रस। हेयर मास्क बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: एक कटोरे में दही और नींबू का रस मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने पूरे सिर पर लगाएं। 20-30 मिनट के बाद अपने सिर को शैंपू से धो लें। फायदा: यह हेयर मास्क बालों की गंदगी को साफ करने में मदद करेगा और उन्हें मुलायम और चमकदार बनाएगा। इसके अलावा, इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं।

#3 केला और नारियल तेल का हेयर मास्क सामग्री: एक पका केला और दो चम्मच नारियल तेल। हेयर मास्क बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: केले को मैश करें और उसमें नारियल तेल मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने पूरे सिर पर लगाएं। 30 मिनट के बाद अपने सिर को शैंपू से धो लें। फायदा: यह हेयर मास्क आपके बालों को गहराई से पोषण देगा और उन्हें मुलायम बनाएगा। इसके अलावा, इससे बालों में चमक भी बढ़ेगी।

#4 एलोवेरा जेल और गुलाब जल का हेयर मास्क सामग्री: दो चम्मच एलोवेरा जेल और एक चम्मच गुलाब जल। हेयर मास्क बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: एलोवेरा जेल और गुलाब जल को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। अब इस पेस्ट को अपने पूरे सिर पर लगाएं। 20-25 मिनट के बाद अपने सिर को शैंपू से धो लें। फायदा: यह हेयर मास्क आपके बालों को हाइड्रेट करेगा और उन्हें मुलायम बनाएगा। इसके अलावा, इससे बालों में चमक भी बढ़ेगी।