बालों को रंग कराने के बाद इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, लंबे समय तक रहेगा रंग

बालों को रंगना एक अच्छा तरीका है, जिससे आप अपने लुक को बदल सकते हैं। हालांकि, कई बार नया रंग जल्दी फीका हो जाता है। इससे बचने के लिए कुछ आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने बालों को रंगाने के बाद उन्हें लंबे समय तक चमकदार बना सकते हैं और रंग जल्दी नहीं जाएगा। आइए जानते हैं।

#1 ठंडे पानी से धोएं बालों को धोने के लिए गर्म पानी की बजाय ठंडे पानी का उपयोग करें। गर्म पानी से बालों की परतें खुल जाती हैं, जिससे रंग जल्दी निकलता है। ठंडा पानी बालों की परतों को बंद रखता है, जिससे रंग लंबे समय तक बना रहता है। इसके अलावा ठंडा पानी बालों को नरम और चमकदार भी बनाता है। इसलिए बालों को रंगने के बाद हमेशा ठंडे पानी से ही धोएं।

#2 शैंपू का कम उपयोग करें बालों को रंगाने के बाद शैंपू का उपयोग कम करें। ज्यादा शैंपू करने से बालों का प्राकृतिक तेल और रंग दोनों ही निकल जाते हैं, जिससे बाल रूखे हो जाते हैं और रंग भी फीका पड़ जाता है। हफ्ते में एक बार ही शैंपू करें और उसकी जगह बालों को सिर्फ पानी से धोएं। इससे आपका नया रंग लंबे समय तक बना रहेगा और आपके बाल भी स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा बालों की चमक भी बरकरार रहेगी।

#3 हल्के शैंपू का करें इस्तेमाल अगर आप अपने रंगे हुए बालों को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो हल्के शैंपू का ही इस्तेमाल करें। कठोर शैंपू आपके बालों को कमजोर बना सकते हैं और रंग भी फीका कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हल्के और बिना सल्फेट वाले शैंपू का ही चयन करें, जो आपके बालों को नर्म बनाए रखें और रंग को भी सुरक्षित रखें। इस तरह आपके बाल स्वस्थ रहेंगे और उनका नया रंग भी बना रहेगा।

#4 हीट स्टाइलिंग से बचें हीट स्टाइलिंग जैसे हेयर आयरन या कर्लर का उपयोग करने से बचें क्योंकि इससे आपके रंगे हुए बाल खराब हो सकते हैं। अगर जरूरी हो तो पहले हीट प्रोक्टेंट स्प्रे लगाएं ताकि आपके बाल सुरक्षित रहें और नुकसान कम हो। हीट प्रोक्टेंट स्प्रे आपके बालों को गर्मी से बचाते हैं और उन्हें नमी प्रदान करते हैं। इसके अलावा हीट प्रोक्टेंट स्प्रे बालों को टूटने से भी बचाते हैं और उन्हें स्वस्थ बनाए रखते हैं।