स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं ये आदतें, आज से सुधारें

अक्सर लोग अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए खान-पान और शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ आदतों पर ध्यान देना भी जरूरी है, खासतौर से उन आदतों पर, जो धीरे-धीरे सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। आइए आज हम आपको ऐसी ही पांच आदतों के बारे में बताते हैं, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं और इनके कारण आपको कई बीमारियां हो सकती हैं।

#1 ज्यादा स्क्रीन समय आजकल कई लोग ज्यादा स्क्रीन समय को एक आम आदत मानते हैं, लेकिन यह आदत आंखों के साथ-साथ पूरे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। ज्यादा स्क्रीन समय से आंखों में सूजन, दर्द और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा, इससे नींद भी प्रभावित होती है और नींद की कमी से शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत कमजोर हो सकती है।

#2 देर रात जागना देर रात जागने की आदत भी शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। देर रात तक जागने से नींद पूरी नहीं होती और इससे दिनभर थकान और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। इसके अलावा नींद की कमी से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है और काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। लंबे समय तक देर रात तक जागने से मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं।

#3 ज्यादा चाय या कॉफी का सेवन करना कई लोग दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से करते हैं, लेकिन ज्यादा चाय या कॉफी का सेवन स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। इससे ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा सेहत पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। इससे नींद में खलल पड़ता है और कई बार सिरदर्द भी हो सकता है। इसके अलावा ज्यादा सेवन से पेट में जलन हो सकती है और घबराहट भी हो सकती है।

#4 पोषक तत्वों की कमी अगर आप पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं तो इसकी वजह से आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, खासतौर से अगर आप अपनी डाइट में फलों और सब्जियों को शामिल नहीं करते हैं तो आपको जरूरी विटामिन और खनिज की कमी हो सकती है।