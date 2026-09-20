बचपन में बहुत ज्यादा विकल्प मिलने पर बड़े होने पर बच्चे झेलते हैं ये परेशानियां

बड़े होने पर लोग दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। वे देखते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं।

इससे उन्हें लगता है कि वे भी वही सब कर सकते हैं, जो दूसरे लोग कर रहे हैं। हालांकि, इस तुलना के कारण व्यक्ति खुद को कमजोर समझने लगता है और उसका आत्मविश्वास भी कम हो जाता है।

इसलिए, दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने कामों पर ध्यान दें और उन्हें अच्छे से पूरा करें।