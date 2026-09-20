बचपन में बहुत ज्यादा विकल्प मिलने पर बड़े होने पर बच्चे झेलते हैं ये परेशानियां

बचपन में बहुत ज्यादा विकल्प मिलने पर बड़े होने पर बच्चे झेलते हैं ये परेशानियां
क्या है खबर?
आमतौर पर माता-पिता अपने बच्चों को बहुत ज्यादा विकल्प देते हैं। हालांकि, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे कई गलतियां कर बैठते हैं। इन गलतियों के कारण उनके जीवन में तनाव बढ़ जाता है और वे सही निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो बच्चे बड़े होने के बाद भी दोहराते हैं और इनसे बचना जरूरी है।
#1
ज्यादा सोचने की आदत
बड़े होने के बाद कई लोग बहुत सोचने की आदत बना लेते हैं। वे किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में बहुत सोचते हैं और कई बार एक ही काम को लेकर बहुत देर तक सोचते रहते हैं।
इससे उनका समय बर्बाद होता है और वे सही निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं। इस आदत से बचने के लिए लोगों को खुद पर काबू पाना चाहिए और काम को समय पर पूरा करना चाहिए।
#2
खुद को परखना
बड़े होने पर लोग खुद को परखने लगते हैं। वे खुद से सवाल पूछते हैं कि क्या वे सही कर रहे हैं या नहीं।
हालांकि, कभी-कभी खुद को परखने से उलटा असर हो सकता है और व्यक्ति खुद को कमजोर समझने लगता है।
इससे व्यक्ति का आत्मविश्वास भी कम हो जाता है और वह सही निर्णय लेने में भी असमर्थ रहता है।
खुद के परखने की बजाय अपने कामों पर ध्यान दें और उन्हें अच्छे से पूरा करें।
#3
दूसरों से तुलना करना
बड़े होने पर लोग दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। वे देखते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं।
इससे उन्हें लगता है कि वे भी वही सब कर सकते हैं, जो दूसरे लोग कर रहे हैं। हालांकि, इस तुलना के कारण व्यक्ति खुद को कमजोर समझने लगता है और उसका आत्मविश्वास भी कम हो जाता है।
इसलिए, दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने कामों पर ध्यान दें और उन्हें अच्छे से पूरा करें।
#4
खुद को बदलने की कोशिश करना
बड़े होने पर लोग खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, ताकि वे दूसरों की तरह बन सकें। वे सोचते हैं कि अगर वे भी वही सब करें, जो दूसरे लोग कर रहे हैं तो उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी।
हालांकि, इस तरह खुद को बदलने के बजाय अपनी असलियत को अपनाना चाहिए और खुद को किसी और जैसा बनने के बजाय अपने तरीके से जीने की कोशिश करनी चाहिए।
#5
असफलताओं से डरना
बड़े होने पर लोग असफलताओं से डरने लगते हैं और सोचते हैं कि कहीं ऐसा न हो जाए कि उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाए या फिर वे कभी सफल ही न हो पाएं।
इससे उनका आत्मविश्वास भी कम हो जाता है और वह सही निर्णय लेने में भी असमर्थ रहता है। इसलिए, असफलताओं से डरने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखें और अपनी गलतियों से कुछ नया सीखें।
साथ ही बच्चों को बचपन में ही ज्यादा विकल्प न दें।