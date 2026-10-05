डांडिया नाइट के लिए बनाएं ये 5 गुजराती मिठाइयां, स्वाद में होती हैं बेमिसाल

श्रीखंड टंगे हुए दही और चीनी से बनी एक बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट भारतीय मिठाई है, जो गुजरात में चाव से खाई जाती है। इसे बनाने के लिए पहले रातभर दही को कपड़े में बांधकर टांगें, जिससे उसका पानी सूख जाएगा।

इसके बाद इसमें इलायची पाउडर, पिसी हुई चीनी या गुड़ और केसर का पानी मिलाएं। आप इसे या तो मिठाई की तरह खा सकते हैं या फिर इसका आनंद पराठे या पूड़ी के साथ ले सकते हैं।