डांडिया नाइट के लिए बनाएं ये 5 गुजराती मिठाइयां, स्वाद में होती हैं बेमिसाल
क्या है खबर?
गुजरात की संस्कृति बहुत ही समृद्ध और सुंदर है। यहां के त्योहारों में नवरात्रि का खास महत्व है और इस दौरान डांडिया नाइट का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर लोग गरबा और डांडिया का आनंद लेते हैं। हालांकि, मिठाइयों के बिना कोई भी त्योहार अधूरा लगता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गुजराती मिठाइयों के बारे में बताते हैं, जो आपके नवरात्रि उत्सव को और भी खास बना सकती हैं।
#1
बेसन की बर्फी
बेसन की बर्फी एक लोकप्रिय गुजराती मिठाई है, जिसे खासतौर से त्योहारों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को घी में भूनें, फिर इसमें चीनी की चाशनी मिलाकर अच्छी तरह पकाएं।
इसके बाद मिश्रण को थाली में फैलाकर ठंडा होने दें और फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। यह बर्फी स्वाद में लाजवाब होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी है और इसे आसानी से घर पर बनाया जा सकता है।
#2
मोहनथाल
मोहनथाल एक पारंपरिक गुजराती मिठाई है, जिसे बेसन और दूध से बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले बेसन को घी में भून लें, फिर इसमें दूध मिलाकर पकाएं।
जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें चीनी की चाशनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसे थाली में फैलाकर ठंडा होने दें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
यह मिठाई नवरात्रि के दौरान खासतौर पर बनाई जाती है और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है।
#3
घेवर
घेवर एक अनोखी मिठाई है, जो मुख्य रूप से राजस्थान की होती है, लेकिन गुजरात में भी इसका चलन बढ़ता जा रहा है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले घोल तैयार करें, फिर उसे घी में तलें और ठंडे शक्कर के सिरप में डुबो दें।
ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता डालें। यह मिठाई त्योहारों पर बहुत पसंद की जाती है और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है।
#4
श्रीखंड
श्रीखंड टंगे हुए दही और चीनी से बनी एक बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट भारतीय मिठाई है, जो गुजरात में चाव से खाई जाती है। इसे बनाने के लिए पहले रातभर दही को कपड़े में बांधकर टांगें, जिससे उसका पानी सूख जाएगा।
इसके बाद इसमें इलायची पाउडर, पिसी हुई चीनी या गुड़ और केसर का पानी मिलाएं। आप इसे या तो मिठाई की तरह खा सकते हैं या फिर इसका आनंद पराठे या पूड़ी के साथ ले सकते हैं।
#5
बासुंदी
बासुंदी एक प्रकार की दूध से बनी मिठाई है, जिसे खासतौर पर नवरात्रि पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को धीमी आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएं, फिर उसमें चीनी मिलाएं और इलायची पाउडर डालें।
अंत में इसमें कटे हुए सूखे मेवे डालें। यह मिठाई बहुत ही सेहतमंद होती है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है।
इन सभी मिठाइयों को बनाना आसान है और ये आपके त्योहारों को मीठा बना देंगी।