खाना बनाने का दिल न हो तो चुनें ये 5 'गर्ल डिनर', स्वाद में हैं लाजवाब
क्या है खबर?
इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खास तरह का ट्रेंड चल रहा है, जिसे 'गर्ल डिनर' का नाम दिया जाता है। इस ट्रेंड को महिलाओं ने शुरू किया और इसका मतलब आप नाम से ही समझ गए होंगे। इसमें ऐसे खाने का सेवन करना शामिल होता है, जिसे मिनटों में या बिना पकाए बनाकर खाया जा सके। आज के लेख में हम आपको 5 तरह के ट्रेंडी गर्ल डिनर बताएंगे, जिनका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।
#1
लेजी पास्ता
गर्ल डिनर में सबसे ज्यादा मशहूर हैं पास्ता, जो आपको बेहतरीन स्वाद के साथ-साथ आराम भी देता है। आप पास्ता पसंद करती हैं तो लेजी पास्ता को आजमाएं।
इसके लिए एक पैन में मक्खन, चीज, मेयोनीज, क्रीम, सीजनिंग, मसाले और अपनी पसंद के सॉस डालें। इसमें कच्चा पास्ता और पानी डालकर ढककर सभी चीजों को एक साथ पकने दें।
इसके बाद ऊपर से चीज डालकर इसे परोसें और आनंद लेकर खाएं।
#2
गर्ल डिनर प्लैटर
अगर आप सबसे प्रसिद्ध गर्ल डिनर प्लैटर खाना चाहती हैं तो वह भी बनाना बेहद आसान है। इसके लिए आपको अपनी पसंद की कच्ची सब्जियां लेनी होंगी, जैसे गाजर, चेरी टमाटर, खीरा और शिमला मिर्च आदि।
इसके साथ ही आपको कोई ऐसी डिप लेनी होगी, जो खाने के स्वाद को बढ़ा सके। इसमें अपनी पसंद के फल भी शामिल कर सकती हैं। इसके साथ हैश ब्राउन, ब्रेड, क्रीम चीज और जैतून का तेल भी लें।
#3
फेटा सलाद
फेटा सलाद पिछले कुछ सालों से काफी मशहूर हो रहा है, जो स्वाद के साथ-साथ पोषण भी देता है। इसके लिए आपको प्याज, खीरा, टमाटर और जुकीनी आदि को गोल-गोल काटना होगा।
इसके साथ आपको ताजा फेटा चीज चाहिए होगा, जो मीसकर इसमें डाला जाता है। पहले थाली पर सभी सब्जियां रखें और ऊपर से फेटा चीज डालें।
इसके ऊपर अपनी पसंद की सीजनिंग डालें और जैतून का तेल डालकर खाएं।
#4
रामेन
अगर आधी रात को आपको भूख लग जाए तो आप गर्ल डिनर में रामेन बनाकर खा सकती हैं। इसके लिए आप पैकेट वाली रामेन नूडल्स ले सकती हैं या चावल के नूडल्स चुन सकती हैं।
एक बर्तन में पानी गर्म करके उसमें सीजनिंग, अपनी पसंद के मसाले, उबालने के लिए अपनी पसंद की सब्जियां, सॉस और चिली ऑयल डालें। इसमें नूडल्स डालकर ढककर पकाएं और पकने के बाद चीज डालकर खाएं।
#5
मेजे प्लैटर
मेजे प्लैटर के लिए आपको कुछ भी पकाना नहीं पड़ेगा और यह बेहद स्वादिष्ट, ताजा और सेहतमंद भी होगा। इसके लिए हमस या फिर ताहिनी डिप जैसी कोई भी डिप लें।
अब गर्म नान या फिर पीटा ब्रेड भी साथ में रख लें। इसके साथ अपनी पसंद की फेटा जैसी चीज लें और ताजा जैतून का तेल भी लें। साथ में अपनी पसंद की सब्जियां भी ले लें।
इन सभी चीजों को एक साथ खाएं और आनंद लें।