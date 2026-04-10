गर्मियों में ऊटी की यात्रा करने जा रहे हैं तो इन 5 गतिविधियों का लें आनंद
क्या है खबर?
तमिलनाडु में स्थित ऊटी एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह नीलगिरी पहाड़ियों में बसा हुआ है और अपनी ठंडी जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां की हरियाली, झीलें और चाय बागान पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ऊटी में आप ट्रेकिंग, बोटिंग और चाय बागानों की सैर जैसी कई गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यहां की ताजगी भरी हवा और शांत वातावरण आपको सुकून का अनुभव कराएंगे।
#1
ऊटी झील में नाव चलाएं
ऊटी झील अपने शांत पानी और सुंदर माहौल के लिए मशहूर है। यहां आप पैडल नाव चला सकते हैं, जो कि परिवार संग समय बिताने का बेहतरीन तरीका है। झील के चारों ओर हरियाली और पहाड़ियों का नजारा बेहद आकर्षक है। इसके अलावा आप यहां पैडल के साथ-साथ मोटर से चलने वाली नाव का भी आनंद ले सकते हैं। यह अनुभव आपकी यात्रा को यादगार बना देगा और आपको प्रकृति के करीब लाएगा।
#2
डोड्डा बेट्टा चोटी पर जाएं
डोड्डा बेट्टा ऊटी की सबसे ऊंची चोटी है, जहां से पूरे शहर का दृश्य देखा जा सकता है। यह स्थान ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए आदर्श है, क्योंकि इसे पार करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि, ऊपर पहुंचकर मिलने वाला नजारा हर मेहनत को सार्थक बना देता है। यहां का ठंडा मौसम और साफ हवा आपको ताजगी का अनुभव कराएंगे। इसके अलावा यहां आप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अद्भुत दृश्य भी देख सकते हैं।
#3
नीलगिरी पहाड़ों की रेल यात्रा करें
नीलगिरी पहाड़ों की रेल यात्रा एक अनोखा अनुभव है, जो मेट्टुपालयम से ऊटी तक जाती है। इस रेलवे ट्रैक पर यात्रा करना एक खास अनुभव है, क्योंकि यह पहाड़ियों के बीच से गुजरता है। इस ट्रेन की धीमी गति आपको प्राकृतिक सुंदरता का पूरा आनंद लेने का मौका देती है। सफर के दौरान आप घने जंगल, झरने और छोटे-छोटे गांव देख सकते हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे।
#4
एवलेंगाल झील पर पिकनिक मनाएं
एवलेंगाल झील ऊटी से कुछ किलोमीटर दूर स्थित एक शांतिपूर्ण स्थान है, जहां आप पिकनिक मना सकते हैं। इस झील का पानी साफ है और चारों ओर हरियाली फैली हुई है, जो इसे पिकनिक मनाने के लिए आदर्श बनाती है। यहां आप अपने परिवार या दोस्तों संग समय बिता सकते हैं और प्रकृति की गोद में आराम कर सकते हैं। यह स्थान शांति और सुकून का अनुभव कराने वाला है।
#5
चाय बागानों की सैर करें
ऊटी अपने चाय बागानों के लिए भी जाना जाता है, जहां जाकर आप ताजगी भरी हवा का अनुभव कर सकते हैं। इन बागानों में घूमते हुए आपको चाय की खेती की प्रक्रिया को करीब से देखने का मौका मिलेगा। यहां की हरी-भरी चायपत्तियां मन को शांति देती हैं और फोटो खींचने के लिए बेहतरीन स्थान उपलब्ध कराती हैं। ऊटी में गर्मियों की छुट्टियों में इन गतिविधियों का आनंद लेकर आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं।