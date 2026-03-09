पालतू कुत्तों को खुश रखने के लिए उसके साथ घर में खेलें ये मजेदार खेल

कुत्ते ऊर्जावान पालतू जानवर होते हैं, जिन्हें खेलना-कूदना बहुत पसंद होता है। उनके दिमाग को तेज रखना और शरीर चुस्त रखना बहुत जरूरी होता है, खासकर अगर वे बाहर नहीं निकल पाते। घर के अंदर खेलने से आप अपने पालतू के और करीब आ सकेंगे और उसे स्वस्थ रख पाएंगे। इससे वे खुश भी रहेंगे। आज हम आपको 5 ऐसे मजेदार खेलों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें आप अपने कुत्ते के साथ घर के अंदर खेल सकते हैं।

#1 लुका-छिपी का खेल लुका-छिपी एक मजेदार खेल है, जो आप कुत्ते के साथ भी खेल सकते हैं। यह उनका दिमाग तेज करता है और उसकी सूंघने की शक्ति को चुनौती देता है। शुरू करने के लिए अपने कुत्ते को एक कमरे में 'बैठो' या 'रुको' बोलकर बिठा दें। अब दूसरे कमरे में छिप जाएं। जब आप छिप जाएं तो अपने कुत्ते का नाम पुकारें और उसे आपको ढूंढने को कहें। साथ ही, उसे 'आओ' और 'रुको' जैसे आदेशों का अभ्यास भी करवाएं।

#2 घर के अंदर बाधा दौड़ हर कुत्ते का पसंदीदा खेल दौड़ना ही होता है, लेकिन उसे थोड़ा चुनौतीपूर्ण बनाएं। अपने घर में उसके लिए बाधा दौड़ आयोजित करें, जिससे कुत्ता अपनी ऊर्जा मजेदार तरीके से खर्च कर पाएगा। कुर्सी, तकिए या डिब्बे जैसी घर की चीजें इस्तेमाल करके बाधाएं या सुरंगें बनाएं। आपका पालतू उन्हें पार करेगा, जिससे उसे आनंद महसूस होगा। उसे रास्ते से निकालने के लिए खाने की चीजें या खिलौने का लालच दें।

Advertisement

#3 रस्साकशी का खेल रस्साकशी का खेल केवल इंसानों के साथ ही नहीं, बल्कि कुत्तों के साथ भी खेला जा सकता है। इसमें ज्यादा जगह भी नहीं लगती। खींचने के लिए एक मजबूत रस्सी वाला खिलौना या दोनों तरफ गांठ बांधा हुआ एक पुराना तौलिया इस्तेमाल करें। इस खेल से कुत्ते की मांसपेशियां मजबूत हो सकती हैं और उसकी दबी हुई ऊर्जा बाहर निकलती है। यह खेल कब शुरू होगा और कब खत्म, आपको पता नहीं चलेगा।

Advertisement

#4 पहेली वाले खिलौनों की चुनौती पहेली वाले खिलौने कुत्ते का दिमाग तेज करने के लिए होते हैं। इनसे कुत्ता समस्या सुलझाकर अंदर छिपी खाने की चीज या खिलौना निकालता है। ये खिलौने अलग-अलग मुश्किल वाले होते हैं। आप अपने कुत्ते की समझ के हिसाब से कोई भी चुन सकते हैं। पहेली वाले खिलौनों को रोज इस्तेमाल करने से कुत्ते की सोचने-समझने की शक्ति बढ़ती है और वह ऊबता भी नहीं है। इसके जरिए उसे व्यस्त भी रखा जा सकता है।