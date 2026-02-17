जैसलमेर की यात्रा के दौरान इन 5 गतिविधियों का जरूर उठाएं लुत्फ, यादगार होगा सफर

राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित जैसलमेर को 'सोने का शहर' भी कहा जाता है। यह शहर अपनी सुनहरी रेत के टीलों और भव्य किलों के लिए मशहूर है। यहां की संस्कृति और परंपराएं पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। जैसलमेर का किला, जिसे 'सोनार किला' भी कहा जाता है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहां की यात्रा आपको राजस्थान की रॉयल्टी और इतिहास से रूबरू कराएगी। आइए जानें कि जैसलमेर में किन-किन गतिविधियों का लुत्फ उठाया जा सकता है।

#1 जैसलमेर किला घूमें जैसलमेर का किला शहर के बीचों-बीच स्थित है और इसे 'सोनार किला' भी कहा जाता है। यह पीले बलुआ पत्थर से बना है, जो सूरज की रोशनी में सुनहरे रंग का प्रतीत होता है। इस किले के अंदर कई मंदिर, महल और संग्रहालय हैं, जो इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। यहां आप इतिहास और वास्तुकला का अनोखा संगम देख सकते हैं। किले की दीवारों पर की गई कारीगरी और मूर्तियां इसे और भी आकर्षक बनाती हैं।

#2 पटवों की हवेली देखें पटवों की हवेली जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है, जो पांच अलग-अलग हिस्सों में बंटी हुई है। इस हवेली का निर्माण 19वीं सदी में हुआ था और यह राजस्थानी शैली का बेहतरीन उदाहरण है। यहां आप जटिल कारीगरी, सुंदर बालकनियों और भव्य आंगनों का आनंद ले सकते हैं। इस हवेली में एक संग्रह भी है, जहां आप पुराने कपड़े, गहने और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं देख सकते हैं, जो आपको पुराने समय की याद दिलाएंगी।

#3 सम के टीलों पर ऊंट सफारी का मजा लें जैसलमेर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित सम के टीले पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। यहां आप ऊंट की सवारी कर सकते हैं, जो एक अनोखा अनुभव है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय यहां आना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि तब रेत सुनहरे रंग की चमकती है। इसके अलावा आप यहां तंबू में रुक सकते हैं, जहां रातभर तारों को देखने का मजा लिया जा सकता है।

#4 गड़ीसर झील देखें गड़ीसर झील जैसलमेर की सबसे पुरानी झीलों में से एक है, जिसे 14वीं सदी में बनाया गया था। इस झील के किनारे कई खूबसूरत चीजें हैं, जो इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। इसके आसपास पुराने फर्नीचर, चित्रकला और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं भी देखने को मिल सकती हैं, जो आपको पुराने समय की याद दिलाएंगी। इस झील के आसपास की चीजों की वास्तुकला राजस्थानी शैली में है, जिसमें जटिल कारीगरी और मूर्तियां शामिल हैं।