गर्मियों के दौरान कूर्ग की यात्रा का बना रहे हैं प्लान? इन गतिविधियों का लें आनंद

कर्नाटक में स्थित कूर्ग एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जिसे 'कन्नड़ कुमारी' भी कहा जाता है। यह जगह अपनी हरियाली, चाय बागानों और झरनों के लिए जानी जाती है। यहां का मौसम साल भर सुहावना रहता है, जो इसे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाता है। अगर आप कूर्ग की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको इन 5 मजेदार गतिविधियों का आनंद जरूर लेना चाहिए। ये आपके सफर को और भी यादगार बना देंगी।

#1 अभ्यनम महल का करें रुख अभ्यनम महल कूर्ग का एक प्रमुख आकर्षण है। यह महल अपनी इमारत के डिजाइन और इतिहास के लिए जाना जाता है। यहां आकर आप कर्नाटक के राज परिवार की जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। महल के अंदर कई पुराने चित्र और वस्तुएं रखी हुई हैं, जो आपको इतिहास में ले जाती हैं। यहां की सुंदरता और शांति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। अगर आप इतिहास और संस्कृति में रुचि रखते हैं तो यह जगह आपके लिए बेहतरीन है।

#2 हाब्बा हिल्स पर ट्रेकिंग करें अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो हाब्बा हिल्स पर ट्रेकिंग जरूर करें। यह ट्रेकिंग मार्ग लगभग 8 किलोमीटर लंबा है और इसमें आपको घने जंगलों, झरनों और अलग-अलग प्रकार के पौधे देखने को मिलेंगे। इस मार्ग पर चलते हुए आपको प्रकृति की सुंदरता का अनुभव होगा और ताजगी भरी हवा का आनंद मिलेगा। हाब्बा हिल्स पर ट्रेकिंग करने से न केवल आप शारीरिक रूप से फिट रहेंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी तरोताजा महसूस करेंगे।

Advertisement

#3 राजा की सीट पर सूर्योदय देखें राजा की सीट कूर्ग का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां से सूर्योदय का दृश्य बेहद सुंदर दिखता है। इस जगह पर पहुंचकर आप सूर्योदय होते हुए देख सकते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देगा। राजा की सीट पर बैठकर आप चारों ओर फैली हरियाली और पहाड़ियों का नजारा ले सकते हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी।

Advertisement

#4 एबी फॉल्स पर जाएं एबी फॉल्स कूर्ग का एक प्रमुख झरना स्थल है, जहां आप परिवार संग या दोस्तों संग पिकनिक मना सकते हैं। यहां आने वाले पर्यटक इस झरने की ऊंचाई और पानी की तेज धारा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एबी फॉल्स तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी दूरी तय करनी पड़ती है, जो आपको प्रकृति की गोद में ले जाती है। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी।