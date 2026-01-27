फरवरी के महीने में अपने बागीचे में उगा सकते हैं ये 5 फल, जानिए तरीका

फरवरी आते-आते ठंड का मौसम खत्म होने लगता है और गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। इस मौसम में कुछ फल ऐसे होते हैं, जो अच्छे से बढ़ते हैं। अगर आप फल और सब्जियां खुद उगाना पसंद करते हैं तो यह समय आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आज हम आपको 5 ऐसे फलों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें फरवरी के महीने में आप अपने बगीचे में आसानी से उगा सकते हैं।

#1 आम भारत में आम को 'फलों का राजा' कहा जाता है। इसमें विटामिन-A, विटामिन-C और फोलेट होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। फरवरी आम के पेड़ों को लगाने या उनकी वृद्धि शुरू करने के लिए एक बेहतरीन समय होगा। सिंचाई वाले क्षेत्रों में पौधे लगाने के लिए फरवरी से मार्च का समय उपयुक्त रहता है, ताकि पौधे आगामी मौसम के लिए तैयार हो सकें। आम के पौधों में ग्राफ्टिंग करने के लिए फरवरी उपयुक्त महीना है।

#2 अमरूद अमरूद भी एक ऐसा फल है, जिसे आप फरवरी में अपने बागीचे में उगा सकते हैं। बीज बोने और एयर लेयरिंग शुरू करने के लिए यह सबसे अच्छे समय में से एक है। फरवरी-मार्च में 'अंबे-बहार' के फूल खिलते हैं, जिनमें बरसात के मौसम में फल लगते हैं। अमरूद के पौधों को अच्छी जल निकासी मिट्टी और धूपदार जगह चाहिए होती है। साथ ही इन पौधों को ठंडी हवा से भी बचाना होता है।

Advertisement

#3 कीवी फरवरी का महीना स्वादिष्ट कीवी उगाने के लिए आदर्श समय माना जाता है। सर्दियों के अंत से लेकर वसंत के शुरुआती दिनों तक जड़ों वाली बेलें लगाने का सही समय रहता है। हालांकि, फरवरी में रोपण की तैयारी के लिए गड्ढे खोदने और उन्हें खाद से भरने सहित मिट्टी की तैयारी का काम जनवरी तक पूरा हो जाना चाहिए। कीवी के पौधे द्विलिंगी होते हैं, इसलिए फल उत्पादन के लिए नर और मादा, दोनों प्रकार की बेलें लगानी आवश्यक हैं।

Advertisement

#4 पपीता आप फरवरी में पपीते की खेती शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कई क्षेत्रों में इसे रोपण के लिए आदर्श समय माना जाता है। ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में सर्दियों के अंत में गमलों में बीज बोना बेहतर होगा, जिन्हें आप बाद में रोपित कर सकते हैं। पपीते के पौधों को गर्म धूप वाली जगह और अच्छी जल निकासी मिट्टी की जरूरत होती है। ये 35-38 डिग्री सेल्सियस तापमान में अच्छी तरह पनपते हैं और पाले के प्रति संवेदनशील होते हैं।