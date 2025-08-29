चटनी के शौकीन हैं तो एक बार आजमाएं ये 5 फल की चटनियां, जानें रेसिपी

चटनी भारतीय खाने का अहम हिस्सा है। आमतौर पर चटनी दही, हरी मिर्च, टमाटर और नारियल से बनाई जाती है। अगर आप रोजाना एक ही तरह की चटनी खाकर बोर हो गए हैं तो आपके लिए फल से बनी चटनी आजमाना अच्छा हो सकता है। ये चटनियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं। आइए आज हम आपको 5 फल की चटनी की रेसिपी बताते हैं।

#1 अनार की चटनी अनार की चटनी एक बेहतरीन विकल्प है, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ा सकती है। इसे बनाने के लिए आपको अनार के दाने, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और नमक की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले अनार के दानों को पीस लें, फिर इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें नमक मिलाकर इसे कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडी होने के बाद यह चटनी और भी स्वादिष्ट हो जाएगी।

#2 पपीता की चटनी पपीता की चटनी एक अनोखा और स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए पपीते को छोटे टुकड़ों में काट लें और उसमें नींबू का रस, नमक, जीरा पाउडर और थोड़ा सी हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को तब तक पीसें, जब तक कि यह एक चिकना पेस्ट न बन जाए। इस चटनी को आप परांठे या चावल के साथ खा सकते हैं।

#3 अमरूद की चटनी अमरूद की चटनी भी एक स्वादिष्ट और अच्छा विकल्प है। इसे बनाने के लिए आपको अमरूद को छोटे टुकड़ों में काटकर उसमें अदरक, लहसुन, नमक और थोड़ा सा नींबू का रस डालकर अच्छे से मिलाना होगा। अब इस मिश्रण को पीसकर एक चिकना पेस्ट बना लें। इस चटनी को आप रोटियों के साथ-साथ समोसे या कचौड़ी के साथ भी खा सकते हैं और ये खाने का स्वाद दोगुना कर देगी।

#4 आम की चटनी आम की चटनी गर्मियों में बहुत पसंद की जाती है। इसे बनाने के लिए कच्चे आम को उबालकर उसका गूदा निकालें, फिर इसमें चीनी, नमक और जीरा पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को अच्छे से पीसकर एक चटनी जैसा चिकना पेस्ट बना लें। इस चटनी को आप परांठे या चावल के साथ खा सकते हैं। यह आपके खाने को खास बना देगी।