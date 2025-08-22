घर को खुशबूदार बनाए रखने के लिए लगाएं ये 5 सुगंधित पौधे, आसान है देखभाल

घर की खूशबू को ताजा रखने के लिए कई लोग तरह-तरह के एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें मौजूद रसायन सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में प्राकृतिक रूप से महकता घर किसे नहीं पसंद होगा। इसके लिए आप अपने घर में कुछ ऐसे सुगंधित पौधे लगा सकते हैं, जो घर की खूशबू को ताजा रखने के साथ-साथ आपको मानसिक शांति भी देंगे। आइए आज हम आपको पांच सुगंधित पौधों के बारे में बताते हैं।

#1 लैवेंडर लैवेंडर एक ऐसा सुगंधित पौधा है, जो न केवल घर की खूशबू को ताजा बनाए रखता है, बल्कि यह तनाव को कम करने और नींद को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। इस पौधे की देखभाल करना भी काफी आसान है। आप इसे अपने घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। हालांकि, इसे सीधे धूप में रखने की गलती न करें। इसके फायदे कई हैं, जो घर की खूशबू को खास बनाते हैं।

#2 गार्डिनिया गार्डिनिया एक ऐसा सुगंधित पौधा है, जो अपने सफेद फूलों की महक से घर की हवा को ताजा रख सकता है। यह पौधा गर्म और नम वातावरण में बेहतर तरीके से बढ़ता है। इसलिए आप इसे गर्मियों के दौरान घर के किसी ऐसे कोने में रखें, जहां उसे पर्याप्त धूप और नमी मिलती रहे। हालांकि, ध्यान रखें कि गार्डिनिया के पौधे को ज्यादा पानी न दें क्योंकि इससे इसके पत्ते पीले पड़ सकते हैं।

#3 जैस्मीन जैस्मीन यानी चमेली का पौधा भी काफी लोकप्रिय सुगंधित पौधा है। इसकी महक पूरे घर को ताजा करने के साथ-साथ आपको मानसिक शांति भी दे सकती है। यह पौधा गर्मियों में बेहतर तरीके से बढ़ता है और इसे रोजाना पानी की जरूरत होती है। आप इस पौधे को अपने आंगन या फिर किसी ऐसे कोने में लगा सकते हैं, जहां इसे पर्याप्त धूप मिलती रहे।

#4 स्टेफानोटिस स्टेफानोटिस एक ऐसा सुगंधित पौधा है, जो अपने सफेद फूलों की महक से घर की हवा को ताजा रख सकता है। यह पौधा गर्म और नम वातावरण में बेहतर तरीके से बढ़ता है। इसे सीधे धूप में रखने की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसे छांव वाली जगह पर रखें। इस पौधे की देखभाल करना भी काफी आसान है और यह लंबे समय तक ताजगी बनाए रख सकता है।