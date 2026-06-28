ब्रेड से पहले भारतीयों के पसंदीदा नाश्ते

ब्रेड से पहले भारत के लोग नाश्ते में खाते थे ये पकवान, अब नहीं हैं लोकप्रिय

लेखन सयाली 07:05 pm Jun 28, 202607:05 pm

क्या है खबर?

आजकल ब्रेड का उपयोग बहुत आम हो गया है। हालांकि, एक समय था जब ब्रेड इतनी लोकप्रिय नहीं थी और लोग इससे दूर ही रहते थे। उस समय लोग नाश्ते के लिए कई तरह के व्यंजन बनाते थे। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते थे, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद थे। हालांकि, आज ये व्यंजन मानो कहीं खो से गए हैं। आइए जानते हैं उन नाश्ते वाले व्यंजनों के बारे में, जो अब लोकप्रिय नहीं रहे।