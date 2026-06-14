मानसून में फंगल इंफेक्शन से सुरक्षित रहने के लिए इस तरह करें अपने पैरों की देखभाल
क्या है खबर?
मानसून के दौरान नमी भरा मौसम फंगल इंफेक्शन के पैरों पर हमला करने का कारण बन सकता है। यह संक्रमण अक्सर गीले मोजे पहनने, गीले जूतों को पहनकर रखने और पैरों की सफाई का ध्यान न रखने के कारण हो सकता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप मानसून के दौरान अपने पैरों को फंगल इंफेक्शन से सुरक्षित रख सकते हैं और उनकी सही देखभाल कर सकते हैं।
#1
गीले मोजे और जूतों को तुरंत बदलें
गीले मोजे और जूते फंगल इंफेक्शन का कारण बन सकते हैं। इसलिए, जब भी आप बारिश में बाहर निकलें तो अपने मोजे और जूतों को तुरंत बदलें। गीले मोजे और जूते में बैक्टीरिया पनपने की संभावना अधिक होती है, जो त्वचा की समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए, बेहतर होगा कि आप हमेशा अपने बैग में अतिरिक्त मोजे और जूते रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप तुरंत बदल सकें।
#2
पैरों को अच्छी तरह से सुखाएं
बारिश के पानी में चलने या गीले मोजे और जूते पहनने के बाद अपने पैरों को अच्छी तरह से सुखाना जरूरी होता है। इसके लिए एक साफ तौलिये का उपयोग करें और अपने पैरों को हल्के हाथों से पोंछें। ध्यान रखें कि खासकर उंगलियों के बीच का हिस्सा भी पूरी तरह से सूखा हो, क्योंकि वहां नमी बनी रह सकती है। इस नमी के कारण ही फंगल इंफेक्शन हो सकता है।
#3
एंटीसेप्टिक पाउडर का इस्तेमाल करें
अपने पैरों को फंगल इंफेक्शन से बचाए रखने के लिए एंटीसेप्टिक पाउडर का इस्तेमाल करें। यह पाउडर न केवल नमी को सोखता है, बल्कि फंगल संक्रमण के विकास को भी रोकता है। अपने पैरों को धोने के बाद और उन्हें अच्छी तरह सुखाने के बाद ही यह पाउडर लगाएं। खासकर उंगलियों के बीच और एड़ी के हिस्से पर ध्यान दें, क्योंकि ये जगहें अधिक नमी वाली होती हैं और फट भी सकती हैं।
#4
आरामदायक और सांस लेने वाले जूते चुनें
मानसून के दौरान आरामदायक और सांस लेने वाले जूते चुनना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक या सिंथेटिक जूते पहनने से बचें, क्योंकि ये नमी को बाहर नहीं निकालते हैं और फंगल संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय ऐसे जूते पहनें, जो नमी को सोखते हैं और पैरों को हवा लगने देते हैं। इसके अलावा अपने जूतों को समय-समय पर साफ करें और उन्हें धूप में सुखाएं, ताकि बैक्टीरिया पनप न सकें।
#5
पैरों की नियमित सफाई करें
अपने पैरों की नियमित सफाई करना फंगल इंफेक्शन से बचाव का सबसे अहम तरीका है। रोजाना गुनगुने पानी और हल्के साबुन से अपने पैरों को धोएं, फिर उन्हें साफ तौलिये से अच्छी तरह सुखाएं। इसके अलावा हफ्ते में कम से कम एक बार पैरों की अच्छी तरह से सफाई करें, ताकि मृत त्वचा हट सके और खून का दौरा बेहतर हो सके। इन तरीकों को अपनाकर आप मानसून के दौरान अपने पैरों को फंगल इंफेक्शन से सुरक्षित रख सकते हैं।