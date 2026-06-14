मानसून में पैरों की देखभाल करने के तरीके

मानसून में फंगल इंफेक्शन से सुरक्षित रहने के लिए इस तरह करें अपने पैरों की देखभाल

लेखन सयाली 12:37 pm Jun 14, 202612:37 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान नमी भरा मौसम फंगल इंफेक्शन के पैरों पर हमला करने का कारण बन सकता है। यह संक्रमण अक्सर गीले मोजे पहनने, गीले जूतों को पहनकर रखने और पैरों की सफाई का ध्यान न रखने के कारण हो सकता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप मानसून के दौरान अपने पैरों को फंगल इंफेक्शन से सुरक्षित रख सकते हैं और उनकी सही देखभाल कर सकते हैं।