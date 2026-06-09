लोहे के बर्तन में न पकाएं ये 5 चीजें, हो सकता है नुकसान

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टमाटर

लोहे के बर्तन में टमाटर की सब्जी या चटनी बनाने से बचें। टमाटर में खट्टापन होता है, जो लोहे के साथ मिलकर खाने का स्वाद बिगाड़ सकता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा टमाटर की खट्टास से खाने में धातु का स्वाद भी आ सकता है, जो खाने को बेकार कर देता है। इसलिए टमाटर की डिश को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील या कच्चे लोहे के बर्तनों का उपयोग करें।