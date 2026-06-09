लोहे के बर्तन में न पकाएं ये 5 चीजें, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
लोहे के बर्तन भारतीय रसोई में बहुत लोकप्रिय हैं। ये बर्तन न केवल खाने को पकाने में मदद करते हैं, बल्कि शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने में भी सहायक होते हैं। हालांकि, कुछ चीजों को लोहे के बर्तन में पकाना सही नहीं होता। आइए जानते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में, जिन्हें लोहे के बर्तन में पकाने से नुकसान हो सकता है।
#1
टमाटर
लोहे के बर्तन में टमाटर की सब्जी या चटनी बनाने से बचें। टमाटर में खट्टापन होता है, जो लोहे के साथ मिलकर खाने का स्वाद बिगाड़ सकता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा टमाटर की खट्टास से खाने में धातु का स्वाद भी आ सकता है, जो खाने को बेकार कर देता है। इसलिए टमाटर की डिश को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील या कच्चे लोहे के बर्तनों का उपयोग करें।
#2
नींबू
नींबू का रस या नींबू पानी भी लोहे के बर्तनों में न बनाएं। नींबू में खट्टा तत्व होता है, जो लोहे के साथ मिलकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके कारण आपको पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नींबू का उपयोग करने से पहले किसी अन्य बर्तन का चयन करें। इस तरह आप अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं।
#3
दूध
दूध को लोहे के बर्तनों में न उबालें। दूध में मौजूद कैल्शियम और लोहे की मात्रा मिलकर शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा लोहे के बर्तन में उबाला हुआ दूध पीने से स्वाद भी बिगड़ जाता है। इसलिए हमेशा दूध को स्टेनलेस स्टील या कच्चे लोहे के बर्तनों में पकाएं। इस तरह आप अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने खाने का स्वाद भी बढ़ा सकते हैं।
#4
नमक
नमक को भी लोहे के बर्तनों में न डालें। नमक खाने का स्वाद बढ़ाता है, लेकिन अगर इसे लोहे के बर्तन में पकाया जाए तो इससे आयरन की अधिक मात्रा शरीर में पहुंचती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इससे शरीर में आयरन की अधिकता हो जाती है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए नमक को हमेशा स्टेनलेस स्टील या कच्चे लोहे के बर्तनों में डालें।
#5
खट्टे फल
खट्टे फलों जैसे संतरा, नींबू आदि को भी लोहे के बर्तनों में न पकाएं। इन फलों का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन इनका सेवन लोहे के बर्तन में करने से शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। इससे शरीर में आयरन की अधिकता हो जाती है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए खट्टे फलों को हमेशा स्टेनलेस स्टील या कच्चे लोहे के बर्तनों में पकाएं।