टाइफाइड से उबरने के बाद खाएं ये चीजें

टाइफाइड से उबरने के बाद खाएं ये 5 चीजें, जल्दी होगी रिकवरी

लेखन अंजली 02:22 pm Jun 08, 202602:22 pm

क्या है खबर?

टाइफाइड एक संक्रमण है, जो साल्मोनेला सीरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बीमारी दूषित पानी या भोजन के सेवन से फैलती है। इससे बुखार, दस्त, उल्टी और पेट में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे उबरने के बाद सही आहार लेना जरूरी है। सही खान-पान से शरीर को जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जो टाइफाइड से उबरने के बाद खाने चाहिए।