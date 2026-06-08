टाइफाइड से उबरने के बाद खाएं ये 5 चीजें, जल्दी होगी रिकवरी
क्या है खबर?
टाइफाइड एक संक्रमण है, जो साल्मोनेला सीरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बीमारी दूषित पानी या भोजन के सेवन से फैलती है। इससे बुखार, दस्त, उल्टी और पेट में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे उबरने के बाद सही आहार लेना जरूरी है। सही खान-पान से शरीर को जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जो टाइफाइड से उबरने के बाद खाने चाहिए।
#1
केला
केला पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है, जो शरीर को ऊर्जा देता है और कमजोरी को दूर करता है। इसमें विटामिन-B6 भी होता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। केला आसानी से पच जाता है और इसमें फाइबर होता है, जो पेट को स्वस्थ रखता है। टाइफाइड से उबरने के बाद रोजाना एक केला खाने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और जल्दी रिकवरी होती है। यह एक सुरक्षित और पौष्टिक विकल्प है।
#2
दही
दही पेट के अच्छे बैक्टीरिया को संतुलित करने में मदद करता है। यह पाचन क्रिया को सुधारता है और दस्त की समस्या को कम करता है। दही में कैल्शियम और विटामिन-D भी होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा दही में मौजूद लैक्टोज पाचन को आसान बनाते हैं। टाइफाइड से उबरने के बाद दही का सेवन करने से शरीर को ठंडक मिलती है और प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है।
#3
उबला हुआ आलू
उबले आलू विटामिन-C और पोटेशियम से भरपूर होते हैं, जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और कमजोरी को दूर करते हैं। इनमें फाइबर भी होता है, जो पेट को स्वस्थ रखता है। आलू में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसानदायक तत्वों से बचाते हैं और शरीर की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। टाइफाइड से उबरने के बाद उबले आलू का सेवन करने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और जल्दी रिकवरी होती है।
#4
खिचड़ी
खिचड़ी एक हल्का और पौष्टिक भोजन है, जो चावल और दालों का मिश्रण होता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं और कमजोरी को दूर करते हैं। खिचड़ी आसानी से पच जाती है और पेट को आराम पहुंचाती है। टाइफाइड से उबरने के बाद खिचड़ी का सेवन करने से पाचन तंत्र को स्वस्थ रहता है और शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं।
#5
नारियल पानी
नारियल पानी प्राकृतिक तत्वों से भरपूर पेय है, जो शरीर को हाइड्रेट रखता है और कमजोरी दूर करता है। इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं, जो शरीर की थकान मिटाते हैं। नारियल पानी में प्राकृतिक मिठास होती है, जो ऊर्जा प्रदान करती है। टाइफाइड से उबरने के बाद रोजाना एक गिलास नारियल पानी पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।