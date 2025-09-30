पुराने दर्द से राहत दिलाने में सहायक हैं ये 5 खाद्य पदार्थ, डाइट में करें शामिल

अगर आपको शरीर में कहीं भी काफी समय से दर्द है तो आपको अपनी डाइट में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए, जो सूजन समेत दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करते हैं और दर्द से राहत दिलाते हैं। आइए कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं, जो पुराने दर्द को कम कर सकते हैं।

#1 हल्दी हल्दी में करक्यूमिन नामक एक खास तत्व होता है, जो एक शक्तिशाली सूजन कम करने वाले के रूप में काम करता है। यह शरीर की सूजन को कम करने और पुराने दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। हल्दी को दूध या खाने में मिलाकर सेवन करने से इसका प्रभाव बढ़ता है। इसके अलावा हल्दी का सेवन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत कर सकता है। हल्दी का नियमित सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है।

#2 अदरक अदरक में भी सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो पुराने दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। अदरक का सेवन चाय या खाने में किया जा सकता है। अदरक के नियमित सेवन से शरीर की सूजन कम होती है और दर्द से राहत मिलती है। इसके अलावा अदरक का सेवन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। अदरक का सेवन करने से पाचन क्रिया भी बेहतर होती है।

#3 ओमेगा-3 फैटी एसिड ओमेगा-3 फैटी एसिड अखरोट और अलसी जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जो सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। ये स्वस्थ वसा शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इसके अलावा ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत कर सकते हैं। इनका सेवन करने से हृदय रोग का खतरा भी कम होता है।

#4 हरी सब्जियां हरी सब्जियां जैसे पालक, पत्तेदार गोभी और ब्रोकली आदि विटामिन-A, विटामिन-C और विटामिन-K से भरपूर होती हैं, जो शरीर में हानिकारक तत्वों को कम करने में मदद कर सकते हैं। इन सब्जियों का नियमित सेवन करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और पुराने दर्द से राहत मिलती है। हरी सब्जियां खाने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और स्वस्थ रहने में मदद मिलती है।