मैग्नीशियम अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ, न करें सेवन

शरीर में मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशियों और तंत्रिका प्रणाली को नुकसान हो सकता है। यह हड्डियों के लिए भी जरूरी है। अगर आप मैग्नीशियम से भरपूर चीजें खाते हैं, लेकिन फिर भी इसकी कमी का सामना कर रहे हैं तो इसकी वजह कुछ खाने की चीजें हो सकती हैं। दरअसल, कुछ खाद्य पदार्थ शरीर में मैग्नीशियम के अवशोषण को कम कर सकते हैं। आइए ऐसे ही पांच खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं।

#1 कॉफी कॉफी में कैफीन होता है, जो शरीर में से मैग्नीशियम के स्तर को कम कर सकता है। अगर आप रोजाना एक या दो कप कॉफी पीते हैं तो इसके कारण आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा कैफीन के कारण शरीर से कैल्शियम भी बाहर निकलता है। इस वजह से हड्डियों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप सीमित मात्रा में कॉफी का सेवन करें।

#2 दही दही एक सेहतमंद खाने की चीज है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दही के सेवन से भी शरीर में मैग्नीशियम के अवशोषण पर बुरा असर पड़ सकता है। दही में मौजूद फास्फोरस शरीर में मैग्नीशियम के अवशोषण को कम कर सकता है, जिससे शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। इसलिए अगर आप दही के साथ कुछ फास्फोरस युक्त खाने की चीजों का सेवन करते हैं तो इससे शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है।

#3 बीन और मटर बीन और मटर जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी शरीर में मैग्नीशियम के अवशोषण को कम कर सकते हैं। इनमें भी फास्फोरस की मात्रा होती है, जो शरीर में मैग्नीशियम के अवशोषण को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अगर आप रोजाना किसी तरह की दाल या सब्जी का सेवन करते हैं तो इनका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। इसके अतिरिक्त इनका सेवन करते समय दही न खाएं।

#4 पालक पालक में ऑक्सालिक एसिड नामक तत्व होता है, जो शरीर में आयरन और कैल्शियम के साथ-साथ मैग्नीशियम के अवशोषण को भी कम कर सकता है। इसलिए पालक का सेवन करते समय इन चीजों का सेवन न करें। पालक का सेवन करते समय दही या दूध का सेवन न करें क्योंकि इनमें भी फास्फोरस की मात्रा होती है, जो शरीर में मौजूद मैग्नीशियम की कमी का कारण बन सकती है।