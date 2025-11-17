बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ

अब सर्दियों का मौसम आ गया है और इस समय बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार और दस्त जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन समस्याओं से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे खाने की चीजों के बारे में बताते हैं, जो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

#1 हरी सब्जियां हरी सब्जियां विटामिन-C, विटामिन-K, आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम का बेहतरीन स्रोत हैं। इनके अलावा इनमें फाइबर भी पाया जाता है, जो पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकता है, वहीं हरी सब्जियां एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, जो बच्चों को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद कर सकते हैं। बच्चों को पालक, मेथी, हरी मटर, ब्रोकोली और हरे पत्तेदार सलाद जैसी सब्जियां खिलाएं।

#2 दही दही में ऐसे तत्व होते हैं जो पाचन क्रिया को सुधारने के साथ-साथ बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। दही में सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं। इसके अलावा दही कैल्शियम, विटामिन-B2, विटामिन-B12, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। बच्चों को रोजाना एक कटोरी दही खिलाएं।

#3 हल्दी वाला दूध हल्दी वाला दूध में एक खास तत्व होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकता है। इसके अलावा हल्दी में सूजन कम करने और बैक्टीरिया से लड़ने वाले गुण भी होते हैं। बच्चों को रोजाना एक गिलास हल्दी वाला दूध पिलाएं। हल्दी वाले दूध को बच्चे आसानी से पसंद कर सकते हैं।

#4 बादाम बादाम में फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन-E, विटामिन-K और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे कई पोषक तत्व शामिल होते हैं। इसके अलावा इनमें तत्व होते हैं जो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। बच्चों को बादाम खिलाने से उनके शरीर को आवश्यक ऊर्जा भी मिलती है।