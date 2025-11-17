पाचन को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं ये 5 गर्म पेय, सर्दियों में पिएं

गर्म पेय न केवल आपको आराम दे सकते हैं, बल्कि आपके पाचन को भी सुधार सकते हैं। सर्दियों में इनका सेवन करना शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ पाचन को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इन पेय में कई पोषक तत्व होते हैं, जो आपके शरीर को जरूरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे गर्म पेय की रेसिपी बताते हैं, जिनका सेवन पाचन के लिए लाभदायक है।

#1 अदरक और काली मिर्च का काढ़ा अदरक और काली मिर्च का काढ़ा एक पारंपरिक आयुर्वेदिक पेय है, जो पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए एक कप पानी में थोड़ी कद्दूकस की अदरक और कुछ काली मिर्च डालकर उबालें, फिर इसे छानकर पिएं। यह पेय न केवल पाचन को बढ़ावा देता है, बल्कि सर्दियों में होने वाले सामान्य संक्रमण से भी बचाव कर सकता है। इसके नियमित सेवन से शरीर में गर्मी बनी रहती है।

#2 सौंफ और अजवाइन की चाय सौंफ और अजवाइन की चाय भी पाचन के लिए फायदेमंद होती है। इसके लिए एक पैन में एक कप पानी गर्म करें, फिर उसमें थोड़ी सौंफ और अजवाइन डालकर उबालें। जब पानी आधा हो जाए तो इसे छानकर पिएं। यह पेय आपके पाचन को सुधारने के साथ-साथ पेट की गैस और फूलने की समस्या को भी कम कर सकता है। इसके अलावा यह चाय पाचन तंत्र को शांत रखने में मदद करती है।

#3 हल्दी और दालचीनी वाला दूध हल्दी और दालचीनी वाला दूध एक पौष्टिक पेय है, जो आपके पाचन को सुधार सकता है। इसे बनाने के लिए एक गिलास दूध गर्म करें, फिर उसमें थोड़ी हल्दी और दालचीनी पाउडर मिलाएं। इसे धीमी आंच पर कुछ मिनट पकाएं, फिर इसे गर्मागर्म पिएं। यह पेय न केवल आपके पाचन को सुधारता है, बल्कि आपकी त्वचा को भी निखारता है। इसके नियमित सेवन से शरीर में गर्माहट बनी रहती है और आप ताजगी महसूस करते हैं।

#4 जीरा और नींबू वाला गर्म पानी जीरा और नींबू वाला गर्म पानी पाचन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके लिए एक पैन में एक कप पानी गर्म करें, फिर उसमें थोड़ा जीरा डालें और इसे उबालें। अब इसमें आधा नींबू निचोड़ें और इसे गर्मा-गर्म पिएं। यह पेय आपके पाचन को सुधारने के साथ-साथ शरीर को तरोताजा भी रखता है। इसके अलावा यह चाय पाचन तंत्र को शांत रखने में मदद करती है।