70 के दशक के फैशन का हिस्सा थे ये कपड़े, आज भी लगते हैं अच्छे

70 के दशक का फैशन अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता था। उस समय के कपड़े न केवल आरामदायक थे, बल्कि बहुत ही स्टाइलिश भी लगते थे। आजकल के लोग भी उन पुराने फैशन ट्रेंड्स को दोबारा आजमा रहे हैं। अगर आप भी 70 के दशक के फैशन के दीवाने हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे कपड़ों के बारे में बताते हैं, जो उस समय काफी लोकप्रिय थे।

#1 बेल-बॉटम जींस बेल-बॉटम जींस 70 के दशक का एक अहम हिस्सा थीं। ये जींस नीचे की ओर चौड़ी होती है और ऊपर से टाइट होती है, जिससे पैरों के निचले हिस्से पर एक खास लुक मिलता है । इसे आप किसी भी टॉप के साथ पहन सकते हैं, चाहे वह सादा हो या प्रिंटेड। बेल-बॉटम जींस आज भी फैशन में हैं और इन्हें पहनकर आप एक पुरानी लेकिन स्टाइलिश लुक पा सकते हैं।

#2 पोल्का डॉट ड्रेस पोल्का डॉट ड्रेस भी 70 के दशक की एक खास पहचान थी। ये ड्रेस न केवल देखने में सुंदर लगती है बल्कि बहुत ही आरामदायक भी होती है। पोल्का डॉट ड्रेस को आप किसी भी मौके पर पहन सकती हैं, चाहे वह पार्टी हो या रोजमर्रा का कामकाज। इन ड्रेसों का सबसे बड़ा फायदा यह था कि ये कभी भी फैशन से बाहर नहीं होती हैं और इन्हें पहनकर आप हमेशा स्टाइलिश दिखती हैं।

#3 कैट आई सनग्लासेस कैट आई सनग्लासेस भी 70 के दशक के फैशन का अहम हिस्सा थे। ये चश्मे न केवल आपकी आंखों को धूप से बचाते हैं बल्कि आपके लुक को भी खास बनाते हैं। इन चश्मों को आप किसी भी कपड़ों के साथ पहन सकती हैं और यह आपके चेहरे को एक नया अंदाज देता है। इनका डिजाइन इतना खास था कि ये कभी भी फैशन से बाहर नहीं होते और हर किसी को पसंद आते हैं।

#4 प्लेटफॉर्म शूज प्लेटफॉर्म शूज भी 70 के दशक के फैशन का अहम हिस्सा थे। ये जूते नीचे से मोटे होते हैं, जिससे आप इन्हें पहनकर लंबे लग सकते हैं और साथ ही अपने लुक खास बना सकते हैं। प्लेटफॉर्म शूज को आप किसी भी तरह के कपड़ों के साथ पहन सकते हैं, चाहे वह साड़ी हो या जींस। इनका सबसे बड़ा फायदा यह था कि ये आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखते थे।