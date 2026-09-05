किमची से जुड़े तथ्य

दक्षिण कोरिया में किमची बनाने की प्रक्रिया से जुड़े ये 5 रहस्य जानकर रह जाएंगे हैरान

लेखन सयाली 04:05 pm Sep 05, 202604:05 pm

क्या है खबर?

दक्षिण कोरिया में किमची एक अहम व्यंजन है। यह न केवल यहां के खाने का हिस्सा है, बल्कि इसे बनाने की प्रक्रिया भी बहुत दिलचस्प है। किमची बनाने के दौरान कई अनोखे तरीके अपनाए जाते हैं, जो इसे खास बनाते हैं। इस लेख में हम आपको किमची बनाने से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे, जो आपको हैरान कर देंगे और आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। इन्हें जानकर आप इसे जरूर खाना चाहेंगे।