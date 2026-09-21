उत्तर प्रदेश: मिर्जापुर की यात्रा के दौरान जरूर खाएं ये 5 स्ट्रीट फूड, होते हैं स्वादिष्ट

हम सभी गोलगप्पे, पानी पूरी और पुचका तो पसंद करते ही हैं। हालांकि, मिर्जापुर में इस स्ट्रीट फूड को फुल्की नाम से जाना जाता है।

यह सूजी या गेहूं के आटे से बने कुरकुरे बताशे होते हैं, जिनके अंदर यहां पर गर्मा-गर्म सफेद मटर भरकर दी जाती है।

इसके बाद फुल्की को खट्टे, मीठे, तीखे या खास फ्लेवर वाले पानी से भरकर खाया जाता है। यहां रोजाना शाम के वक्त लोग फुल्की के ठेलों पर भीड़ लगाए रहते हैं।