उत्तर प्रदेश: मिर्जापुर की यात्रा के दौरान जरूर खाएं ये 5 स्ट्रीट फूड, होते हैं स्वादिष्ट
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे बसा मिर्जापुर एक ऐतिहासिक शहर है। यह शहर अपने प्राचीन मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। मिर्जापुर में कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। यहां पर मिलने वाले स्ट्रीट फूड भी पर्यटकों को खूब भाते हैं। अगर आप मिर्जापुर की यात्रा करने वाले हैं तो इन 5 स्ट्रीट फूड को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें।
#1
हींग के छोले
आपने छोले तो कई तरह से बनने वाले खाए होंगे, लेकिन मिर्जापुर के छोले स्वाद में लाजवाब होते हैं। यहां पर हींग वाले छोले मिलते हैं, जिनमें हींग का खास स्वाद शामिल होता है।
इसे बनाते समय इसमें ढेर सारी हींग डाली जाती है, जो न केवल खुशबू और स्वाद को बढ़ाती है, बल्कि पाचन में भी मदद करती हैं। अगर आप मिर्जापुर जाने की योजना बना रहे हैं तो यहां हींग वाले छोले खाने तो बनते हैं।
#2
फुल्की
हम सभी गोलगप्पे, पानी पूरी और पुचका तो पसंद करते ही हैं। हालांकि, मिर्जापुर में इस स्ट्रीट फूड को फुल्की नाम से जाना जाता है।
यह सूजी या गेहूं के आटे से बने कुरकुरे बताशे होते हैं, जिनके अंदर यहां पर गर्मा-गर्म सफेद मटर भरकर दी जाती है।
इसके बाद फुल्की को खट्टे, मीठे, तीखे या खास फ्लेवर वाले पानी से भरकर खाया जाता है। यहां रोजाना शाम के वक्त लोग फुल्की के ठेलों पर भीड़ लगाए रहते हैं।
#3
चाट
मिर्जापुर की चाट भी बहुत मशहूर है। यहां की चाट में आलू टिक्की, पापड़ी, दही, इमली की चटनी और कई मसालों का इस्तेमाल किया जाता है।
इसका स्वाद इतना लाजवाब है कि आप एक बार खाकर नहीं रह पाएंगे। मिर्जापुर की चाट का स्वाद और ताजगी इसे अन्य जगहों की चाट से अलग बनाता है।
यहां की चाट खाने का अनुभव बहुत ही खास है और इसे आप अपनी यात्रा में जरूर शामिल करें।
#4
समोसा
मिर्जापुर के समोसे भी बहुत लोकप्रिय हैं। ये समोसे कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं, जिनमें आलू-मटर की फिलिंग होती है। इनका स्वाद और ताजगी इसे खास बनाते हैं।
मिर्जापुर के समोसे खाने का अनुभव बहुत ही अच्छा है और इन्हें सॉस या खट्टी-मिठ्ठी चटनी के साथ खाया जा सकता है। इनका कुरकुरापन और ताजगी इसे अन्य जगहों के समोसों से अलग बनाता है।
अगर आप मिर्जापुर की यात्रा करने वाले हैं तो समोसा जरूर खाएं।
#5
कचौड़ी
मिर्जापुर की कचौड़ी भी बहुत मशहूर हैं। ये कचौड़ी मसालेदार और कुरकुरी होती हैं, जिन्हें दाल-चने की ग्रेवी में पकाया जाता है।
इनका स्वाद और ताजगी इसे खास बनाते हैं और इसमें दाल की फिलिंग होती है। मिर्जापुर की कचौड़ी खाने का अनुभव बहुत ही अच्छा है और इन्हें चटनी या अचार के साथ खाया जा सकता है।
कई लोग कचौड़ी के साथ में जलेबी खाना भी पसंद करते हैं।