इन स्थानों पर सेल्फी लेना है मना

भारत के ऐसे 5 प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, जहां सेल्फी लेना है मना

लेखन सयाली 01:00 pm Jul 19, 202601:00 pm

क्या है खबर?

आजकल सेल्फी लेना बहुत आम हो गया है। यह न केवल यादों को संजोने का एक तरीका है, बल्कि खुद ही अपनी तस्वीरें लेने का सबसे आसान जरिया है। हालांकि, कुछ जगहें ऐसी भी हैं, जहां सेल्फी लेने पर रोक लगी हुई है। इसका कारण वहां की संस्कृति, धार्मिक महत्व या सुरक्षा कारण हो सकते हैं। आइए आज हम आपको भारत के 5 ऐसे पर्यटन स्थलों के बारे में बताते हैं, जहां सेल्फी लेना मना है।