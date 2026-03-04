रसोई में मौजूद इन चीजों से बनाएं फेस मास्क, त्वचा को मिलेंगे कई लाभ

त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने के लिए फेस मास्क एक बेहतरीन उपाय है। बाजार में कई तरह के फेस मास्क उपलब्ध होते हैं, लेकिन घर पर बने फेस मास्क की बात ही अलग होती है। रसोई में मौजूद कुछ साधारण सामग्री से आप अपने लिए फेस मास्क बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फेस मास्क के बारे में बताते हैं, जो रसोई में मौजूद चीजों से बनाए जा सकते हैं।

#1 ओट्स और शहद का फेस मास्क ओट्स में मौजूद गुण त्वचा को पोषण देते हैं और शहद त्वचा को मुलायम बनाता है। इसके लिए एक कटोरी में दो चम्मच ओट्स को पीस लें और उसमें एक चम्मच शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद पानी से धो लें। इस फेस मास्क का नियमित उपयोग आपकी त्वचा को ताजगी और चमक देगा।

#2 दही और नींबू का फेस मास्क दही में मौजूद तत्व त्वचा को नमी देते हैं, जबकि नींबू के रस में विटामिन-C होता है, जो दाग-धब्बों को हल्का करता है। इसके लिए एक कटोरी में दो चम्मच दही और कुछ बूंद नींबू का रस मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। यह फेस मास्क आपकी त्वचा को निखारने में मदद करेगा और इसे ताजगी देगा।

#3 एलोवेरा जेल और गुलाब जल का फेस मास्क एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और गुलाब जल इसे ताजगी देता है। इसके लिए एक कटोरी में दो चम्मच एलोवेरा जेल और एक चम्मच गुलाब जल मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। यह फेस मास्क आपकी त्वचा को नमी देगा और इसे मुलायम बनाएगा।

#4 हल्दी और बेसन का फेस मास्क हल्दी में मौजूद गुण त्वचा को साफ-सुथरा रखते हैं, जबकि बेसन त्वचा की गंदगी निकालता है। इसके लिए एक कटोरी में एक चम्मच बेसन, चुटकीभर हल्दी और थोड़ा गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाएं। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और जब यह सूख जाए तो चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। यह फेस मास्क आपकी त्वचा को चमकदार बनाएगा और इसे मुलायम बनाएगा।