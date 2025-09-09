LOADING...
करीना कपूर ने शुरू किए थे ये 5 आइकॉनिक फैशन ट्रेंड, आज भी है इनका चलन 

Sep 09, 2025
Sep 09, 2025
06:52 pm
क्या है खबर?

करीना कपूर बॉलीवुड की वह अभिनेत्री हैं, जिनकी अदाएं, खूबसूरती और प्रतिभा सालों से लोगों को प्रभावित करती आई है। वह जो भी करती हैं, वह एक ट्रेंड बन जाता है। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल हो चुके हैं, फिर भी आज भी वह हर नई अभिनेत्री को टक्कर देती हैं। करीना ने अपनी फिल्मों के जरिए ये 5 फैशन ट्रेंड शुरू किए थे। आज के फैशन टिप्स में हम इनके बारे में ही बात करेंगे।

#1

पटियाला पैंट

करीना के सबसे मशहूर किरदारों में से एक है 'गीत', जिसे उन्होंने 'जब वी मेट' के दौरान निभाया था। इस फिल्म में करीना के स्वाभाव और डायलॉग ने तो लोगों का दिल जीता ही, साथ ही उनका स्टाइल भी लोगों को पसंद आया। उन्होंने इस फिल्म के जरिए पटियाला पैंट का ट्रेंड शुरू किया था, जिसके साथ वह टी-शर्ट और शार्ट कुर्ती पहना करती थीं। करीना का 'मौजा ही मौजा' गाने वाला लुक आज भी मन में बसा हुआ है।

#2

कोर्सेट टॉप और मिनी स्कर्ट

कोर्सेट टॉप इन दिनों काफी चलन में हैं। इस खूबसूरत परिधान को प्रचिलित करने के श्रेय करीना को ही जाता है। वह कई फिल्मों में कोर्सेट वाले लहंगे पहनकर कहर ढा चुकी हैं। इसके अलावा करीना ने 'टशन' फिल्म के 'छलिया' गाने में जो मिनी स्कर्ट और कोर्सेट टॉप पहना था वह वाकई आइकॉनिक है। अभिनेत्री ऐसे आउटफिट तब ज्यादा पहना करती थीं जब उन्होंने 'जीरो फिगर' का ट्रेंड शुरू किया था।

#3

एक रंग वाले को-ऑर्ड सेट

आपको 'कभी खुशी कभी गम' में पू के शानदार आउटफिट तो जरूर याद होंगे। उनमें से सबसे ज्यादा चर्चा जिन कपड़ों की होती है वे हैं एक रंग वाले को-ऑर्ड सेट। इन को-ऑर्ड सेट ने 90 के दशक में तो धमाल मचाया ही था, साथ ही ये आज भी चलन में हैं। करीना के एक रंग वाले को-ऑर्ड सेट की पैंट हमेशा अलग स्टाइल ही होती थीं, जो उन्हें और भी शानदार लुक देती थीं।

#4

बोल्ड आई लुक

करीना को उनके बोल्ड आई लुक के लिए जाना जाता है। इस तरह का आई मेकअप उनकी प्राकृतिक सुंदरता को और भी निखार देता है। उन्होंने 'कुर्बान' और 'ओमकारा' में बोल्ड आई लुक अपनाकर इसे देशभर में प्रचिलित कर दिया था। इसे हासिल करने के लिए वह काले रंग का मोटा आई लाइनर लगाती हैं और नीचे काजल भी लगाती हैं। इसके बाद वह मस्कारा इस्तेमाल करती हैं, जिससे उनकी पलकें बड़ी दिखती हैं।

#5

एनिमल प्रिंट वाले कपड़े

पू का किरदार इतना फैशनेबुल था कि उसे निभाते वक्त करीना ने कई शानदार कपड़े पहने थे। इनमें से ज्यादातर कपड़ों में एनिमल यानि जानवरों वाले प्रिंट भी शामिल हुआ करते थे। उन्होंने इस फिल्म के दौरान एनिमल प्रिंट वाले टॉप, पैंट, जैकेट और स्कार्फ स्टाइल किए थे। साथ ही उन्होंने फर वाले स्कार्फ भी पहने थे, जो एक फैशन स्टेटमेंट बन गए थे। इस किरदार को निभाते समय करीना रंग-बिरंगे धूप के चश्मे भी पहनती थीं।