इन 5 एक्सरसाइज को न करें नजरअंदाज, बढ़ा सकती हैं ब्लड प्रेशर का स्तर

ब्लड प्रेशर का स्तर शरीर में खून के प्रवाह की ताकत को मापता है और अगर यह ज्यादा हो तो दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसके कारण खून की नलियों को नुकसान पहुंच सकता है और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इस खतरे को कम करने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन कुछ एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर का स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ा सकते हैं। आइए उन एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं।

#1 डेडलिफ्ट यह एक ऐसा एक्सरसाइज है, जो आपके कूल्हों, पीठ और पैरों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि, अगर आप इसे गलत तरीके से करते हैं तो इससे आपकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ सकता है और चोट लग सकती है। यह एक्सरसाइज पीठ के निचले हिस्से पर भी दबाव डाल सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर का स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ सकता है। इसलिए इसे हमेशा किसी जानकार की देखरेख में ही करें।

#2 स्क्वाट यह एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, जो आपके पैरों और कूल्हों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि, अगर आप इसे गलत तरीके से करते हैं तो इससे आपके घुटनों पर अधिक दबाव पड़ सकता है और चोट लग सकती है। यह एक्सरसाइज पीठ के निचले हिस्से पर भी दबाव डाल सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर का स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ सकता है। इसलिए इसे हमेशा सही तरीके से करें।

#3 लंज लंज एक ऐसा एक्सरसाइज है, जो आपके पैरों और कूल्हों को मजबूत बनाने में मदद करता है। हालांकि, अगर आप इसे गलत तरीके से करते हैं तो इससे आपके घुटनों पर अधिक दबाव पड़ सकता है और चोट लग सकती है। यह एक्सरसाइज पीठ के निचले हिस्से पर भी दबाव डाल सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर का स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ सकता है। इसलिए इसे हमेशा सही तरीके से करें।

#4 पुशअप्स पुशअप्स एक ऐसा एक्सरसाइज है, जो आपकी छाती, कंधे और हाथों को मजबूत बनाने में मदद करता है। हालांकि, अगर आप इसे गलत तरीके से करते हैं तो इससे आपके कंधे और कलाई पर अधिक दबाव पड़ सकता है और चोट लग सकती है। इस एक्सरसाइज को करते समय अपनी पीठ को सीधा रखें और हाथों को कंधे के बराबर फैलाएं। इसके अलावा शुरुआती दिनों में कम रैप्स के साथ इसे धीरे-धीरे बढ़ाएं।