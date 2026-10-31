सर्दियों में इन 5 आदतों को अपनाएं

सर्दियों में इन आदतों को बना लें दिनचर्या का हिस्सा, ठंड से रहेंगे सुरक्षित और स्वस्थ

लेखन सयाली 05:10 pm Oct 31, 202605:10 pm

क्या है खबर?

सर्दियों का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है। इस दौरान तापमान में गिरावट से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है, जिस वजह से सर्दी-खांसी और बुखार जैसी समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि, कुछ आदतें और दिनचर्या अपनाकर आप इन समस्याओं से सुरक्षित रह सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं, जिन्हें सर्दियों में अपनाकर आप स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं।