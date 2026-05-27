रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे बच्चों को सिखाएं ये 5 शिष्टाचार

बच्चों को छोटी उम्र से ही अच्छे शिष्टाचार सिखाना बहुत जरूरी है। इससे वे न केवल सामाजिक जीवन में बेहतर ढंग से ढल पाते हैं, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। शिष्टाचार बच्चों को दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति सिखाता है। इसके अलावा यह उन्हें सही और गलत का फर्क समझने में भी मदद करता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे शिष्टाचार के बारे में बताते हैं, जो बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में सिखाए जा सकते हैं।

#1 अभिवादन करना बच्चों को लोगों से मिलते समय 'नमस्ते' या 'नमस्कार' कहना सिखाएं। यह एक सरल लेकिन जरूरी आदत है, जो बच्चों को दूसरों के प्रति सम्मान दिखाने का पहला कदम है। इसके अलावा उन्हें यह भी सिखाएं कि जब कोई बड़ा या शिक्षक उनसे बात कर रहा हो तो 'जी हां' या 'जी नहीं' का उपयोग कैसे किया जाता है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे सामाजिक माहौल में बेहतर ढंग से ढल पाएंगे।

#2 धन्यवाद देना बच्चों को 'धन्यवाद' कहना सिखाना बहुत जरूरी है। जब कोई उनके लिए कुछ करता है या उन्हें कोई उपहार देता है तो उन्हें तुरंत धन्यवाद कहना चाहिए। इससे वे दूसरों की मदद या उपहार को सराहना सीखते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा यह आदत उनके व्यक्तित्व को निखारने में मदद करती है और उन्हें विनम्र बनाती है। धन्यवाद देने से बच्चे दूसरों के प्रति सकारात्मक नजरिया अपनाते हैं और सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं।

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#3 माफी मांगना गलती होने पर माफी मांगना भी एक जरूरी शिष्टाचार है, जिसे बच्चों को सिखाना चाहिए। अगर बच्चा किसी का खिलौना तोड़ देता है या किसी की बात काट देता है तो उसे तुरंत अपनी गलती माननी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। इससे बच्चे अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखते हैं और जिम्मेदारी उठाने की अहमियत समझते हैं। यह आदत उनके व्यक्तित्व को निखारने में मदद करती है और उन्हें विनम्र बनाती है।

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#4 कृपया कहना जब बच्चे किसी चीज के लिए 'कृपया' कहते हैं तो वे अपनी इच्छाओं को विनम्रता से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे खाना या पानी मांगते हैं तो 'कृपया' जरूर जोड़ें। इससे वे दूसरों से मांगने का सही तरीका सीखते हैं और उनकी इच्छाओं का सम्मान होता है। यह आदत उनके व्यक्तित्व को निखारने में मदद करती है और उन्हें सामाजिक माहौल में बेहतर ढंग से ढलने में सहायक होती है।