सर्दियों में फटी एड़ियों का उपचार करने के लिए इस्तेमाल करें ये 5 उत्पाद

सर्दियों में चलने वाली शुष्क और ठंडी हवा त्वचा की नमी को कम कर देती है। इसकी वजह से त्वचा फटने लगती है और सबसे ज्यादा असर एड़ियों पर पड़ता है। इस मौसम में एड़ियां फट जाती हैं, जिनमें दर्द होता है और चलने में परेशानी होती है। अगर आप भी फटी एड़ियों की समस्या से परेशान हैं तो आपको पैरों की देखभाल वाले इन उत्पादों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एड़ियों को नमी प्रदान करके उन्हें मुलायम बना देंगे।

#1 पैरों वाला स्क्रब फटी एड़ियों का इलाज करने के लिए जो उत्पाद सबसे कारगर रहेगा वह है स्क्रब। यह मृत त्वचा को हटाने का काम करेगा, जिससे नई और मुलायम त्वचा उभर जाएगी। इसके लिए पहले पैरों को गुनगुने पानी में डुबोएं, ताकि एड़ियों की सख्त त्वचा मुलायम हो जाए। इसके बाद एक दरदरे स्क्रब को एड़ियों पर रगड़ें, ताकि फटी हुई त्वचा आसानी से हट सके। इसके बाद एड़ियों को साफ करने वाला पत्थर लेकर पैरों पर घिस लें।

#2 फुट क्रीम सर्दी के मौसम के लिए खास तरह की क्रीम बनाई जाती हैं, क्योंकि ठंडे महीनों में गर्मी वाली क्रीम असरदार नहीं रहतीं। ऐसे में आपको अच्छी गुणवत्ता वाली कोल्ड फुट क्रीम में निवेश करना चाहिए। इनका फार्मूला अत्यधिक हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग होता है, जो आपकी फटी एड़ियों को ठीक कर सकता है। ये बाकी क्रीम से गाढ़ी होती हैं और ज्यादा देर तक नमी को पैरों में रोककर रखती हैं। आप इसकी जगह पेट्रोलियम जेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

#3 रासायनिक एक्सफोलिएटर वैसे तो ज्यादातर लोगों की एड़ियों को साफ करने के लिए सौम्य स्क्रब काफी होता है। हालांकि, इस स्टेप के बाद भी अगर असर न दिखे तो रासायनिक एक्सफोलिएशन का सहारा लें। यह एक देखभाल की प्रक्रिया है, जिसमें मृत त्वचा कोशिकाओं और अशुद्धियों को हटाने के लिए एसिड या एंजाइम का उपयोग किया जाता है। आप सैलिसिलिक एसिड, AHA, लैक्टिक या ग्लाइकोलिक एसिड युक्त उपचार का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, इसे लगाते समय सावधानी जरूर बरतें।

#4 पैरों का मास्क पैरों की देखभाल का एक और अहम स्टेप है उन पर मास्क लगाना। जी हां, जिस तरह चेहरे और बालों के मास्क आते हैं, वैसे ही पैरों के मास्क भी मिलते हैं। फुट मास्क शीट मास्क के रूप में बिकते हैं, जिसे कुछ मिनटों के लिए लगाने के बाद हटा दिया जाता है। इसकी मदद से एड़ियों को नमी मिलेगी और उनका फटना भी बंद हो जाएगा। इसकी जगह पर आप घर पर बने मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं।