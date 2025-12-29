बिजली का सामान इस्तेमाल करते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

बिजली का सामान हमारे रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा है। इसके इस्तेमाल में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। आज हम आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी सुझाव देने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में बिजली के सामान का सुरक्षित तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इन सुझावों को अपनाकर आप न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 सही तारों का चुनाव करें बिजली के सामान का सही तरीके से काम करना उनके लिए इस्तेमाल की गई तारों पर निर्भर करता है। इसलिए घर की सभी तारें सही होनी चाहिए। पुराने या खराब तारों का इस्तेमाल करने से शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे आग लगने का खतरा भी हो सकता है। इसलिए नियमित रूप से तारों की जांच कराएं और अगर कोई खराबी हो तो तुरंत उसे ठीक कराएं या बदलें।

#2 प्लग और सॉकेट की जांच करें प्लग और सॉकेट भी बिजली के सामान की सुरक्षित उपयोग में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर प्लग या सॉकेट खराब हों तो उनका इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। खराब प्लग और सॉकेट को तुरंत बदलें और नए सामान का इस्तेमाल करें। इसके अलावा प्लग और सॉकेट को नियमित रूप से जांचते रहें ताकि कोई समस्या होने पर उसे तुरंत ठीक किया जा सके।

#3 गीले हाथों से न छुएं बिजली के किसी भी उपकरण का इस्तेमाल करते समय हमेशा सूखे हाथों का उपयोग करें। गीले हाथों से स्विच ऑन या ऑफ करने, प्लग इन या आउट करने, या किसी अन्य काम को करने से करंट लगने का खतरा रहता है। इसलिए हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आपके हाथ पूरी तरह से सूखे हों। इसके अलावा गीले हाथों से किसी भी विद्युत उपकरण को छूने से भी बचें ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके।

#4 विस्तार तार का सही उपयोग करें अगर आपको विस्तार तार का उपयोग करना पड़ता है तो सुनिश्चित करें कि वह सही तरीके से काम कर रहा हो और उसमें कोई खराबी न हो। खराब विस्तार तार का इस्तेमाल करने से भी शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है। इसके अलावा विस्तार तार का अधिक उपयोग करने से भी बचें क्योंकि इससे उपकरणों को नुकसान पहुंच सकता है। हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले विस्तार तार का ही उपयोग करें।