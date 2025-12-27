क्रिसमस पर ज्यादा खाने से बढ़ गया वजन? नए साल से पहले इस तरह करें कम

क्रिसमस पर लोग दिल खोलकर जश्न मनाते हैं और अपनी पसंद का खाना खाते हैं। इसके चलते वजन बढ़ना तो लाजमी है, जो सेहत पर बुरा असर डालता है। ऐसे में नए साल में कदम रखने से पहले आपको इस अतिरिक्त वजन को कम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हम आपको 5 कारगर टिप्स देंगे, जिनकी मदद से आप पहले से ज्यादा स्वस्थ और पतले हो जाएंगे।

#1 हाइड्रेटेड रहें और कैलोरी जलाने वाले पेय पिएं क्रिसमस के दौरान ज्यादा नमकीन भोजन करने से वाटर रिटेंशन की समस्या हो जाती है। इससे वजन बढ़ जाता है या शरीर में सूजन आ जाती है। इसे घटाने के लिए आपको ढेर सारा पानी पीना चाहिए। इससे भूख भी कम हो जाएगी और शरीर से अतिरिक्त नमक भी निकल जाएगा। इसके अलावा आपको रोजाना सुबह-शाम चाय या कॉफी की जगह कोई हर्बल पेय पीना चाहिए। ये वसा को जलाने में मदद करेंगे और पाचन को भी दुरुस्त कर देंगे।

#2 अस्वास्थ्यकर भोजन से परहेज करें क्रिसमस पर लोग जी भर के मिठाइयां, स्नैक्स और ज्यादा कैलोरी वाले व्यंजनों का आनंद लेते हैं। हालांकि, बाद में यही चीजें वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बन जाती हैं। ऐसे में जश्न के बाद आपको अपने पेट को आराम देना चाहिए और अस्वास्थ्यकर भोजन से दूरी बना लेनी चाहिए। तैलीय भोजन, पैकेट वाले स्नैक्स, प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, पेय, जंक फूड और बाहर के खाने का सेवन बंद कर दें। इनकी जगह पर घर का बना हल्का खाना खाएं।

#3 प्रोटीन और फाइबर से भरपूर खाना खाएं वजन घटाने के लिए पौष्टिक डाइट लेना सबसे जरूरी होता है, जिसमें जरूरी पोषक तत्व मौजूद हों। आपको अपने खान-पान में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बढ़ानी होगी। ये दोनों तत्व पेट को देर तक भरा रखते हैं, जिससे ज्यादा खाने की संभावना कम हो जाती है। प्रोटीन ऊर्जा देता है और कैलोरी जलाने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। वहीं, फाइबर पाचन स्वास्थ्य का समर्थन करके पेट को साफ करता है।

#4 एक्सरसाइज करना न भूलें वजन घटाना तभी संभव हो पाएगा जब आप कोई शारीरिक गतिविधि करेंगे। एक्सरसाइज करने से शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम होने लगेगी और आप फिट भी महसूस करेंगे। रोजाना सुबह 30 मिनट तक दौड़ लगाएं और योग करें। शाम के वक्त घर पर ही कार्डिओ एक्सरसाइज कर लें या जिम जा कर वेट ट्रेनिंग करें। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं रहता तो सीढ़ियां चढ़ें-उतरें और घर के काम करें।