बच्चों को छोटी उम्र से ही दूसरों की निजता का सम्मान करना सिखाने के 5 तरीके

बच्चों को 'न' कहना सिखाना भी जरूरी है। अगर कोई बच्चा उनकी चीजें ले रहा हो या उनकी बातों में दखल दे रहा हो तो उन्हें साफ-साफ कह देना चाहिए कि उन्हें यह पसंद नहीं है।

यह आदत उन्हें आत्मविश्वास देती है और वे अपनी सीमाएं तय करना सीखते हैं। इसके अलावा यह उन्हें दूसरों की निजता का सम्मान करना भी सिखाता है।

इससे बच्चे समझ पाते हैं कि उन्हें किसी की चीजें बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए।