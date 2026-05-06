मानसून के दौरान घर की सफाई के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

मानसून के दौरान घर की सफाई करना एक मुश्किल काम हो सकता है। बारिश का पानी और बढ़ती नमी घर में फिसलन और फंगस जैसी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इस मौसम में सफाई के लिए कुछ खास तरीकों का उपयोग करना जरूरी है ताकि आपका घर साफ-सुथरा और सुरक्षित बना रहे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून के दौरान घर की सफाई को आसान बना सकते हैं।

#1 फिसलन भरे फर्श को ऐसे करें साफ बारिश के कारण फर्श पर फिसलन हो सकती है, खासकर अगर आपके घर में टाइल्स या संगमरमर लगे हों। इसे ठीक करने के लिए आप सफेद सिरके और पानी का घोल बनाकर उससे फर्श को पोछें। सिरका प्राकृतिक रूप से गंदगी को घुलाता है और फिसलन को कम करता है। इसके अलावा आप नींबू का रस भी मिला सकते हैं, जिससे फर्श की चमक बनी रहती है और बदबू भी दूर होती है।

#2 दीवारों पर लगे दाग हटाने का तरीका मानसून की नमी दीवारों पर दाग या फंगस जमा सकती है। इसे हटाने के लिए एक बाल्टी गर्म पानी में बेकिंग सोडा मिलाएं, फिर इस मिश्रण को एक स्पंज पर लेकर दाग वाली जगह पर रगड़ें। कुछ मिनट बाद दीवार को साफ पानी से धो लें। इससे दाग पूरी तरह से हट जाएंगे और दीवारें साफ-सुथरी दिखेंगी। यह तरीका न केवल असरदार है बल्कि आपके घर की दीवारों को नया जैसा भी दिखा सकता है।

Advertisement

#3 पर्दों की सफाई के लिए अपनाएं ये तरीका मानसून में पर्दे जल्दी गंदे हो जाते हैं क्योंकि उनमें नमी जमा हो जाती है। इन्हें साफ करने के लिए आप गर्म पानी और हल्के साबुन का घोल बना सकते हैं। इस घोल में पर्दों को कुछ देर भिगोएं, फिर उन्हें हल्के हाथों से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। इससे पर्दे पूरी तरह से साफ हो जाएंगे और उनकी चमक भी बनी रहेगी। इसके बाद पर्दों को हवा में सूखने दें ताकि वे जल्दी सूख जाएं।

Advertisement

#4 फर्नीचर पर लगे दागों को ऐसे हटाएं मानसून में फर्नीचर पर दाग लगना आम बात है क्योंकि नमी के कारण गंदगी चिपक जाती है। इसे हटाने के लिए आप सफेद सिरके और पानी का घोल बना सकते हैं, फिर एक मुलायम कपड़े को इस घोल में भिगोकर फर्नीचर पर रगड़ें। इसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ लें। इससे फर्नीचर पूरी तरह साफ हो जाएगा और उसकी चमक भी बनी रहेगी। यह तरीका लकड़ी और प्लास्टिक दोनों प्रकार के फर्नीचर पर उपयोग किया जा सकता है।