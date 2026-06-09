इस्तेमाल के बाद खाना पकाने वाले तेल को सिंक में न फेंके, ऐसे करें निपटारा
क्या है खबर?
अधिकतर लोग इस्तेमाल के बाद तेल को सिंक में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। इससे पाइपलाइन और सीवर सिस्टम में रुकावटें हो सकती हैं, जिससे नालियों में गंदगी और दुर्गंध फैल सकती है। इसके अतिरिक्त जल निकासी प्रणाली की मरम्मत और सफाई पर अनावश्यक खर्च भी बढ़ जाता है। इसलिए इस्तेमाल के बाद तेल को सही तरीके से निपटाना जरूरी है। आइए जानते हैं कि इस्तेमाल के बाद तेल को कैसे फेंका जा सकता है।
#1
प्लास्टिक की बोतल में करें इकट्ठा
इस्तेमाल के बाद तेल को फेंकने का सबसे आसान तरीका है कि इसे प्लास्टिक की बोतल में इकट्ठा किया जाए। इसके लिए सबसे पहले एक खाली प्लास्टिक की बोतल लें, फिर उसमें इस्तेमाल किया हुआ तेल डालें। जब बोतल भर जाए तो इसे कूड़ेदान में फेंक दें। इस तरह से आप सिंक को गंदा होने से बचा सकते हैं और पाइपलाइन को भी सुरक्षित रख सकते हैं। यह तरीका बेहद सरल और प्रभावी है।
#2
कांच के जार में करें इकट्ठा
अगर आपके पास कांच के जार हैं तो उनका भी इस्तेमाल किया हुआ खाने के तेल को इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक या दो कांच के जार लें और उसमें इस्तेमाल किया हुआ तेल डालें। जब जार भर जाए तो उसे कूड़ेदान में फेंक दें। इससे न केवल आपका सिंक साफ रहेगा बल्कि पाइपलाइन भी सुरक्षित रहेगी। यह तरीका भी काफी सरल और उपयोगी है।
#3
प्लास्टिक बैग में करें इकट्ठा
इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल इकट्ठा करने के लिए प्लास्टिक बैग का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए एक प्लास्टिक बैग लें और उसमें इस्तेमाल किया हुआ तेल डालें, फिर इसे बंद कर दें और इसे कूड़ेदान में फेंक दें। इससे न केवल आपका सिंक साफ रहेगा बल्कि पाइपलाइन भी सुरक्षित रहेगी। यह तरीका पर्यावरण के लिए भी बेहतर है क्योंकि इससे नालियों में रुकावट नहीं होती।
#4
मिट्टी में फेंके
इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल मिट्टी में फेंकना एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए एक गड्ढा खोदें या बगीचे में कहीं भी गड्ढा करें, फिर उसमें इस्तेमाल किया हुआ तेल डालें और मिट्टी से ढक दें। इससे न केवल आपका सिंक साफ रहेगा बल्कि पाइपलाइन भी सुरक्षित रहेगी। यह तरीका पर्यावरण के लिए भी बेहतर है क्योंकि इससे नालियों में रुकावट नहीं होती।
#5
रीसाइक्लिंग केंद्र भेजें
अगर आपके इलाके में कोई रीसाइक्लिंग केंद्र है तो आप इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल वहां भेज सकते हैं। रीसाइक्लिंग केंद्र इसे सही तरीके से निपटाते हैं और इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसके लिए आपको बस इतना करना होगा कि आप अपने इस्तेमाल किए हुए खाने के तेल को एक कंटेनर में इकट्ठा करें और उसे रीसाइक्लिंग केंद्र ले जाएं। वहां जाकर आप अपनी बोतल या कंटेनर छोड़ सकते हैं।