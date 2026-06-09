इस्तेमाल के बाद तेल का ऐसे करें निपटान

इस्तेमाल के बाद खाना पकाने वाले तेल को सिंक में न फेंके, ऐसे करें निपटारा

लेखन अंजली 11:39 am Jun 09, 202611:39 am

क्या है खबर?

अधिकतर लोग इस्तेमाल के बाद तेल को सिंक में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। इससे पाइपलाइन और सीवर सिस्टम में रुकावटें हो सकती हैं, जिससे नालियों में गंदगी और दुर्गंध फैल सकती है। इसके अतिरिक्त जल निकासी प्रणाली की मरम्मत और सफाई पर अनावश्यक खर्च भी बढ़ जाता है। इसलिए इस्तेमाल के बाद तेल को सही तरीके से निपटाना जरूरी है। आइए जानते हैं कि इस्तेमाल के बाद तेल को कैसे फेंका जा सकता है।