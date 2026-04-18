नई मां हल्की-फुल्की गतिविधियों को इस तरह दिनचर्या में करें शामिल, रहेंगी स्वस्थ और फिट

नई माताएं अक्सर अपने बच्चे की देखभाल में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि वे अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पातीं। हल्की-फुल्की गतिविधियां न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारती हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी आपको तरोताजा करती हैं। इस लेख में हम कुछ आसान और प्रभावी तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनसे आप अपनी दिनचर्या में हल्की-फुल्की गतिविधियों को शामिल कर सकती हैं और स्वस्थ रह सकती हैं।

#1 घर के छोटे-छोटे काम करना घर के छोटे-छोटे काम, जैसे बर्तन धोना, कपड़े फैलाना या झाड़ू लगाना भी एक प्रकार की हल्की-फुल्की गतिविधि होती है। इन कामों को करते समय आप चलती-फिरती रहती हैं, जिससे आपके शरीर की मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं और ऊर्जा भी खर्च होती है। इसके अलावा इन कामों से आपका घर भी साफ-सुथरा रहता है और आपको मानसिक शांति मिलती है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ज्यादा झुकने वाले काम न करें।

#2 बच्चे को गोद में लेकर चलना बच्चे को गोद में लेकर चलना न केवल आपके लिए एक्सरसाइज होगी, बल्कि यह बच्चे के लिए भी आरामदायक होता है। इससे आपके शरीर की मांसपेशियों पर हल्का दबाव पड़ता है और आप हल्की-फुल्की एक्सरसाइज कर लेती हैं। आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकती हैं, जैसे कि खाना बनाते समय या कपड़े धोते समय बच्चे को गोद में लेकर चलना। बच्चे को सुलाने के लिए भी यह तरीका कारगर है।

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#3 पार्क में टहलना अगर आपके पास समय हो तो पार्क में टहलना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। सुबह या शाम के समय पार्क में टहलने से ताजगी मिलती है और आप अपने बच्चे को भी बाहर की हवा खिला सकती हैं। इससे आपका मन भी खुश रहता है और आप ऊर्जा महसूस करती हैं। यह एक अच्छा तरीका है, जिससे आप और आपका बच्चा दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। पार्क में जाने का मन न हो तो गार्डन में टहल लें।

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#4 योग और स्ट्रेचिंग करना योग और स्ट्रेचिंग करना भी एक आसान हल्की-फुल्की गतिविधि है, जिसे आप घर पर ही कर सकती हैं। सुबह-सुबह या शाम को कुछ मिनट निकालकर योगा मैट पर बैठकर हल्की स्ट्रेचिंग करें। इससे आपके शरीर की मांसपेशियां लचीली बनती हैं और तनाव भी कम होता है। आप इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बना सकती हैं, जैसे कि सांस लेने वाले योगासन या हल्की स्ट्रेचिंग करना। विशेषज्ञों की सलाह लेकर सही योगासन चुनें।