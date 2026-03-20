मेक्सिको की पारंपरिक डिप गुआकामोले बढ़ देगी खाने का स्वाद, जानिए इसकी रेसिपी

गुआकामोले एक स्वादिष्ट और पौष्टिक डिप है, जो एवोकाडो से बनाई जाती है। यह मेक्सिको की पारंपरिक साइड डिश है, जिसे टैको समेत हर पकवान के साथ खाया जा सकता है। इस लेख में हम आपको पारंपरिक गुआकामोले बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने घर पर भी इसे बना सकते हैं और अपने खाने का मजा बढ़ा सकते हैं। इस डिप को आप स्नैक्स या खाने के साथ किसी भी समय खा सकते हैं।

#1 एवोकाडो को कैसे चुनें? गुआकामोले बनाने के लिए सबसे पहले सही एवोकाडो का चयन करना जरूरी है। पका हुआ एवोकाडो नरम होता है और उसमें कोई कड़वाहट नहीं होती। इससे गुआकामोले का स्वाद बेहतरीन आता है। एवोकाडो को हल्के से दबाकर देखें, अगर वह आसानी से दब जाता है तो समझ जाइए कि वह पका हुआ है। हरे और पके हुए एवोकाडो का मेल गुआकामोले को खास बनाता है और इसका स्वाद बढ़ाता है।

#2 एवोकाडो को कैसे छीलें? एवोकाडो को छीलना एक आसान प्रक्रिया है। सबसे पहले एक चाकू से एवोकाडो को लंबाई में काटें, फिर दोनों हिस्सों को अलग करें। अब एक चम्मच से गूदा निकाल लें। गूदा निकालने के बाद उसे एक कटोरे में डालें और चम्मच से मैश कर लें, ताकि वह मुलायम हो जाए। आप चाहें तो इसे टुकड़ों में काट कर भी निकाल सकते हैं। इस फल में एक बड़ा-सा बीज होता है, जिसे निकालकर गूदा निकालना आसान हो जाता है।

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#3 प्याज और टमाटर को काटें गुआकामोले में प्याज और टमाटर का उपयोग किया जाता है, जो इसके स्वाद को बढ़ाते हैं। प्याज को बारीक काटने के लिए पहले उसे छीलें, फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। टमाटर को भी इसी तरह से बारीक काटें, ताकि वह आसानी से मिल जाए। इन दोनों सामग्रियों को गुआकामोले में मिलाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है और यह डिप आपके खाने का मजा दोगुना कर देता है।

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#4 नींबू का रस मिलाएं नींबू का रस गुआकामोल को ताजगी देता है और इसे काला होने से बचाता है। इसके लिए एक नींबू लें और उसका रस निकालकर एवोकाडो मिश्रण पर डालें। गुआकामोले को अच्छे से मिलाएं, ताकि हर हिस्से पर नींबू का रस लग जाए। नींबू का ताजगी भरा स्वाद आपके गुआकामोले को और भी खास बना देगा। इसके अलावा नींबू का रस एवोकाडो को लंबे समय तक ताजा भी बनाए रखता है, जिससे आपका गुआकामोले जल्दी खराब नहीं होता।