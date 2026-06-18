वजन घटाने वालों के लिए एकदम बेहतरीन हैं ये 5 लौकी के व्यंजन, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
लौकी को अक्सर हल्के में लिया जाता है, जबकि यह एक पौष्टिक सब्जी है। इसमें कम कैलोरी होती हैं और यह फाइबर का अच्छा स्रोत है, जो इसे वजन घटाने वाले आहार के लिए आदर्श बनाता है। लौकी का सेवन पाचन को सुधारने, दिल को स्वस्थ रखने और त्वचा को निखारने में मदद करता है। आइए आज हम आपको लौकी से बनने वाले 5 आसान व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके वजन घटाने की यात्रा को आसान बनाएंगे।
#1
लौकी की खिचड़ी
लौकी की खिचड़ी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल और चावल को धोकर भिगोएं, फिर कटी हुई लौकी, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हल्दी पाउडर मिलाकर पकाएं। इसके बाद इसमें भिगोई हुई दाल-चावल को डालें और पानी मिलाकर धीमी आंच पर पकने दें। जब यह अच्छी तरह से पक जाए तो इसमें घी और जीरा तड़का लगाकर परोसें। यह खिचड़ी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#2
लौकी का सूप
लौकी का सूप एक हल्का और पौष्टिक विकल्प है, जिसे आप किसी भी समय पी सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कटी हुई लौकी, प्याज, लहसुन और अदरक को मिलाकर उबालें, फिर इन्हें मिक्सर में पीस लें। अब इस मिश्रण को फिर से पतीले में डालकर उसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा-सा नींबू रस मिलाएं। इसे धीमी आंच पर गर्म करें और ऊपर से धनिया पत्ती डालकर परोसें। यह सूप स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#3
लौकी की सब्जी
लौकी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कटी हुई लौकी को प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों के साथ पकाएं। इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें नमक डालकर धीमी आंच पर पकने दें जब तक कि लौकी नरम न हो जाए। इसे रोटी या चावल के साथ गर्मागर्म परोसें। यह सब्जी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।
#4
लौकी की चटनी
लौकी की चटनी एक अनोखा और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप अपने भोजन के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कटी हुई लौकी, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और थोड़ा सा नींबू रस मिलाकर पीस लें। अब इस मिश्रण को थोड़ा-सा नमक और जीरा पाउडर मिलाकर अच्छी तरह पीस लें। यह चटनी आपके खाने को नया स्वाद देगी और इसे और भी पौष्टिक बनाएगी।
#5
लौकी के पकौड़े
लौकी के पकौड़े एक बेहतरीन नाश्ता हो सकते हैं, जिसे आप चाय या कॉफी के साथ खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बेसन में नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन मिलाएं। अब इस मिश्रण में कटी हुई लौकी डालकर अच्छे से मिलाएं, फिर इस मिश्रण को गर्म तेल में छोटे-छोटे टुकड़ों में तलें जब तक कि वे सुनहरे भूरे न हो जाएं। इन्हें गर्मागर्म परोसें और अपने परिवार के साथ आनंद लें।